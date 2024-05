Carne vacuna: importa cómo se produce, pero más cómo se comunica

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

“Yo hacía videos sobre casi todas las actividades del campo. Contaba historias hasta que un día, a propósito del tema de la leche, me preguntaron: ‘¿La chocolatada sale de las vacas marrones? Eso disparó una serie de explicaciones de por qué no es así, que no todas son de tambo y demás, pero siempre con un espíritu didáctico, claro”.

De este modo pedagógico, el pigüense Cristóbal Combes, uno de los influencers más representativos del agro en la Argentina, inició en plena pandemia una suerte de formación gratuita para alrededor de 18 millones de personas —de las 46 M del censo 2022 del Indec— que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el conurbano.

“La gente de pueblo tiene un poco más de idea, pero quien reside en la ciudad no. Y está bien, porque ellos vivieron toda su vida ahí y lo pueden desconocer; para eso estamos nosotros, celular en mano, con las redes sociales para contarles de qué se trata”, añade.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

@cristobalcombes —para referirnos con propiedad— estuvo en el último Punto Encuentro Joven de la Cadena de Ganados y Carne que realizó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (@ipcva) en Olavarría, que contó con la presencia de más de 600 alumnos de establecimientos secundarios (de la misma ciudad y otras aledañas), con el espíritu de difundir las bondades del sector con las herramientas que brindan las redes sociales. En otras palabras, cómo se comunica hoy más allá de la tranquera.

Para la economista Eugenia Ana Brusca, especialista en marketing digital, análisis de datos y conducta del consumidor, asistente de Promoción Interna del IPCVA (@carneargentina.ipcva) y, además, oriunda de Azul, estamos atravesando la era de la persuasión. Lo explica de esta manera: “Con la tecnología, que hoy se encuentra en todos los momentos del día y de la vida, podemos persuadir al otro contando historias por las redes sociales. Desde Punto de Encuentro incentivamos a que los jóvenes, a través de la persuasión, de la utilización de redes sociales y la comunicación formen una imagen de lo que es la cadena de ganado y carne argentinas. Quiero decir: hoy los jóvenes somos protagonistas; persuadamos entonces a aquellos que no saben cómo se produce”.

Cristóbal Combes es de Pigüé y reside en CABA.

La original convocatoria, que se repite en todo el país con inusual suceso, permite a los jóvenes reunir ganadería, redes sociales y comunicación en una misma página. No son periodistas, pero está claro de que la forma de expresarse y de llegar al otro hoy es diferente.

“Ellos pueden mostrar muchas historias en Instagram: ‘Che, la carne es importante para una alimentación saludable’. O ‘Yo como carne, ¿vos comés carne?’ ‘¡Mirá cómo produzco en el campo!’ ‘¡Mirá cómo alimento a los animales!’ ¡Mirá el bienestar animal que tienen!”, relata.

A Punto de Encuentro no sólo se invita a jóvenes relacionados con la cadena de ganado y carne, sino que otros no vinculados interactúan con médicos, nutricionistas, abogados, contadores y demás, con la intención de lograr un aporte multidisciplinario que les amplíe el panorama de conocimientos.

Punto de Encuentro Joven en Olavarría.

“A través de la utilización de la tecnología y con el posteo de una sola historia se puede romper un algoritmo. Sólo ese filtro terminará ingresando porque una persona, que no forma parte de la cadena, utilizará las redes para mostrar la importancia de la cadena cárnica”, asegura Brusca.

“Somos un país que exporta (los productos del campo) y que vive con mucho de eso para salir adelante, pero no todos lo conocen porque no sabemos la intimidad de cada actividad. Por eso nuestro desafío es seguir comunicando de qué se trata y, si bien con las redes sociales empezaron a entrar los jóvenes, hoy la consumen gentes de todo tipo. Esa es una ventaja porque, entiendo, el formato llegó para quedarse”, dice @cristobalcombes, en un alto para solicitudes de fotos de (seguramente) algunos de sus más de 311.000 seguidores de IG que pudieron verlo en vivo (más allá de la pantalla del celular).

OTROS TEMAS DE ESTA MISMA COLUMNA:

—Suelo: cuando el deterioro se empieza a apreciar en el horizonte (A)

—Bioeconomía: ¿por qué todos los actores deben estar en la misma página?

—Los contrastes de la ganadería (desde las zonas Núcleo hasta el sudoeste bonaerense)

—Con la variabilidad económica no alcanza: ahora se suma el clima

—Carne vacuna de exportación: ¿por qué es necesario diversificar los mercados?

—Trufas en el sudoeste bonaerense: una inversión (rentable) con visión de faros largos

—La ganadería que viene (o la madre de todas las batallas)

—Sube el consumo de carne vacuna: cuando la calidad es una razón de peso

—Trigo: ¿cuál es el perfil soñado por la cadena?

—Argentina inédita: produce alimentos para 400 millones (en medio de una pobreza del 57 %)

—Casi un huevo por día: el hábito argentino que llegó al podio mundial

—Biocombustibles: ¿cuáles son los proyectos alternativos de seis provincias?

—La UE apuesta al consumo de productos de origen vegetal. ¿Nos importa?

—¿Cómo está posicionado el productor agropecuario respecto de los bienes que produce?

—¿Un mayor impuesto a las importaciones en lugar de subir retenciones (al campo)?

—Carne porcina en alza: cada vez más cerca de los 20 kilos por habitante por año

—Más libre no se consigue: ahora, la carne argentina se abre al mundo

—Tarea para el campo (y la sociedad): ¿qué opina cada uno del otro?

—Carne vacuna: una suba de retenciones que, al final, pocos objetaron

—CampoLimpio: algo más que una economía circular que funciona

—Ganadería: cuando las proteínas y la nutrición marcan la agenda

—Seneford: ¿una raza ideal para el sudoeste bonaerense?

—Siete de cada 10 dólares: la ecuación que el campo le muestra al nuevo gobierno

—Carne aviar: ¿cuál es la incidencia en las huellas de carbono y de agua?

—No es pura espuma: la agroindustria cervecera se potencia en la Argentina

—Cambio climático: una distinción que alienta el desarrollo de cultivos en secano

—¿Cuál es el plan del Consejo Agroindustrial Argentino para una bioeconomía sostenible?

—La carne vacuna, la argentina más votada

—La lupa en la agricultura: ¿químicos o biológicos? ¿O químicos y biológicos?

—Bordeu 2023: una mirada hacia la ganadería del futuro

—Carbono neutro: un programa con presencia bahiense en el campo nacional

—Economías regionales: con retenciones cero la ecuación empieza a cerrar

—Campaña 2023/2024: ¿la recuperación de los granos llegará al 70 %?

—Cambio climático: ¿la agricultura es la buena de la película?

—Argentina: una gran familia que no llega a fin de mes

—Los productores argentinos insisten: pondrán U$S 40.500 millones bajo tierra

—Odisea argentina: cómo comunicar qué hace el campo y no fracasar en el intento

—Lo que faltaba: la inteligencia artificial se mete entre las malezas

—Retenciones a las economías regionales: el (consabido) pato de la boda

—Carne vacuna: ¿no alcanza con ser campeones mundiales?

—Cambia, todo cambia: la soja vuelve a darle lugar al trigo y al maíz

—Carne vacuna exclusiva: más barata no se consigue

—La agricultura que no miramos: tratado sobre inundaciones y sequías

—El derrame bonaerense que no fue (porque la seca no quiso)

—Exportación: los pequeños volúmenes que pueden hacer grande al país

—Agroactiva 2023: otro mundo que no deja de proyectarse al mundo

—Brecha de rendimiento: ¿el concepto que obliga a reinventar la agronomía?

—Seguro multirriesgo agropecuario: un proyecto para repensar el campo

—Leche hervida: ¿por los cambios de hábito o por el (menor) poder adquisitivo?

—Realismo mágico: el consumidor paga casi $ 4 por cada $ 1 que recibe el productor

—Los números del trigo: ¿habrá pan bajo el brazo?

—Carne vacuna: ¿por qué cae el consumo en nuestro país?

—Lo que faltaba: ratifican la tendencia a la baja del precio de la carne de exportación

—No habrá derrame: las otras consecuencias de una sequía histórica

—Cae la SD: si la sustentabilidad importa, alguien tendrá que resetear

—El lado B del cambio climático: incide más en la temperatura que en la lluvia

—Carne vacuna: el agregado de valor que hace la diferencia

—Trigo: ¿la solución es eliminar las retenciones?

—Que el árbol no tape el bosque: es necesario reinventar la sostenibilidad

—Trigo HB4: el bálsamo que puede cambiar la historia productiva del SOB

—Sequía: ¿Es utópico pensar que se trata de otra oportunidad?

—Carne vacuna (indómita): ¿cuándo terminará la recomposición de precio?

—Todos los huevos en la misma canasta: Argentina ya es el cuarto consumidor del mundo

—Enero seco: la agroindustria (y el país) empiezan a sentir el impacto en las exportaciones

—Sequía 2022: cuando el SOB tuvo su propia versión de zona núcleo

—De carne somos: ¿No consumir más de dos hamburguesas por semana puede salvar al planeta?

—Toda la carne en el asador (para seguir perdiendo frente a la inflación)

—La suerte está echada: las pérdidas de la campaña 2022/2023 serán multimillonarias

—Contámela de nuevo: la exportación cerealera superó los U$S 40.000 M en 2022

—Lechería: la sequía y el dólar soja II licúan a un sector ya deteriorado

—Carne: la cadena suma deterioro (y un asado cada vez más barato)

—Maquinaria agrícola: ¿por qué la sequía afectará la actualización de la tecnología?

—Sequía: la doble Nelson que condiciona a la ganadería

—La camioneta pasa cada vez más lejos del productor agropecuario

—El pan nuestro de cada día (llega cargado de impuestos)

—Crónica de una sequía anunciada: ¿hasta cuándo impactará en el ingreso de divisas?

—La tormenta perfecta: sólo hay que mirar al cielo, rezar y esperar

—Cómo seguir promocionando la carne vacuna y no morir en el intento

—La carne vacuna que viene: ¿con o sin cuarteo?

—Brecha de rendimiento: que el árbol no tape el bosque

—La Niña alimenta el refrán: No hay dos sin tres

—Una tribuna para todos y todas

—“Cuanto más vacas tengamos, menos incendios vamos a sufrir”

—Troceo de la carne: ¿llegó la hora de ponerle el hombro a la modernización?

—Gases de efecto invernadero: ¿El campo es el malo de la película?

—Dólar soja: cuando creatividad mata galán

—Exportaciones: más allá de las restricciones, la carne sigue aportando dólares

—Trigo 2022/23: ¿Vendrá con el pan bajo el brazo?

—Retenciones: ni se miran ni se tocan (hacia abajo)

—Campaña 22/23: ¿Por qué las expectativas del campo están por el suelo?

—¿Qué tienen en común la carne vacuna y el fútbol argentino?

—Soja: hay que leer la letra chica para entender de qué se trata

—Carne vacuna: cuando el debate no debe pasar sólo por el precio

—Biocombustibles: ¿y si vamos pensando en extender el corte?

—Agroexportación: ¿cómo romper récords y sobrevivir en el intento?

—Trigo HB4: ¿No todos los caminos conducen a Roma?