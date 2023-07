Cambia, todo cambia: la soja vuelve a darle lugar al trigo y al maíz

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

El dato actual es por demás elocuente respecto del proceso de desojización (por expresarlo de alguna manera) que se aprecia en los campos de la Argentina. Veamos.

—En la campaña 2013/2014 se sembraron 4 hectáreas de soja por cada Ha. de trigo y maíz.

—Para el ciclo 2023/24 se prevé —finalmente— implantar 1,75 Has. de la oleaginosa por cada Ha. de las citadas gramíneas.

La sojización que se vivió hace más de una década en los campos nacionales a partir de un precio extremadamente competitivo en el boom de los commodities y de una demanda instalada (especialmente desde China), parece seguir un camino hacia la baja. O a una transición.

Un proceso de este tipo ya se venía produciendo y finalmente se concretó en la campaña 2020/21, cuando el maíz cosechó poco más de 50,5 millones de toneladas (se sembraron 6,6 millones de hectáreas) y superó a la soja (43,3 M/T), en un dato impensado años atrás.

Más allá del análisis, y como consecuencia de la sequía, la caída de la soja para 2022/2023 es inédita. Con una zafra de 21 millones de toneladas, es una producción del 53 % menos respecto de la campaña previa.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cadena sojera aportará U$S 7.345 millones en el corriente año en valor agregado; esto es, una disminución del 67 % respecto de 2021/2022 (— U$S 15.249 M).

¿La exportación? Será de U$S 12.542 millones, un 50 % por debajo de lo exportado en 2022 (U$S 24.989 M). Por ende, la caída en derechos de exportación es del 57 % (U$S 4.350 M).

Ahora, desde el punto de vista de la rotación de cultivos la noticia no podría ser mejor.

La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) entiende sobre el tema: “Las rotaciones en diversidad e intensidad adecuadas favorecen la mayor fertilidad, reducen la pérdida de N (nitrógeno) por lixiviación y/o escape gaseoso y el mayor secuestro de C (carbono), tanto de forma directa (ejemplo: a través de la captura que ejercen las gramíneas), como indirecta, ya que aseguran un manejo eficiente de plagas y, por lo tanto, una menor dependencia de insumos sintéticos, cuya síntesis y aplicación también generan emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”.

También se sostiene que en la falta de rotación radican los problemáticas actuales de los sistemas de producción, como las pérdidas de fertilidad física, química y biológica de los suelos y de materia orgánica y carbono; y la aparición de biotipos de malezas resistentes, entre otras.

Claro como el agua es que, en la actual dinámica de búsqueda de prácticas de manejo con mayor sustentabilidad y políticas públicas en línea con los compromisos de mitigación del cambio climático, alejarse de aquella etapa de sojización suma para la corona.

Otra de las cuestiones relacionadas con este tema es el precio de los commodities. De acuerdo con el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, con valores a la última semana, los márgenes siguen arrojando los mejores números para el maíz de primera —en campo propio— con 457 dólares por hectárea y, en soja de primera, con U$S 430 Ha.

En campo alquilado el análisis se hace más complejo —según la BCR—, ya que si bien los números dan mejor para la soja de segunda, hay que destacar que para su cálculo se considera casi la mitad del costo del alquiler porque forma parte del doble cultivo trigo/soja. De este modo, aparece arriba el maíz de primera en campo rentado, aunque con márgenes muy ajustados.

Por otro lado, y como el mundo ya es una gran aldea, este lunes los precios largaron en alza en el mercado internacional de cereales. ¿Qué pasó? La Federación Rusa ratificó la decisión de suspender el acuerdo realizado, en 2022 tras la mediación de Turquía y de las Naciones Unidas, para el embarque de productos agroindustriales en puertos ucranianos en el marco del denominado corredor granario. Mas. Desde este miércoles, el gobierno de Vladímir Putin empezó a bombardear los puertos, entre ellos la terminal de Odesa, una de las más importantes del mar Negro.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en esta campaña Ucrania debía exportar 21,2 millones de toneladas de maíz; 9,8 M/T de trigo y 1,90 M/T de cebada, entre otros productos. Ya no podrá ser (al menos en estos volúmenes). Así entonces, la actualizada referencia geopolítica no es menor por la incidencia para nuestro país, justamente en los casos de los cultivos que colaboran para la explicada rotación.

