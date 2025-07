Bruno Lozano le dio puntos altos a Bahiense y guardó el secreto de Augusto Lamonega

Bahiense del Norte clasificó a semifinales de Primera en el básquetbol local y Bruno Lozano, un pibe de la casa, resultó una de las figuras en el segundo partido frente a Villa Mitre.

El base es un jugador bien defensivo, que en esta oportunidad tuvo su pico ofensivo.

"Anoche entró y ojalá que siga así", se ilusionó, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

En dos momentos del partido Augusto Lamonega, el referente de este equipo, se acercó a Bruno para decirle algo.

"Ni bien entré perdí una pelota y me dijo que no me complique haciendo cambios de dirección sin sentido. Que pase mitad de cancha y esté calmado, que no me preocupe", contó.

¿Y la otra?

"Hablamos del partido y de algo lindo que se viene, justo eso no se puede contar, je", comentó.

Bruno también destacó a su entrenador.

"Soy un jugador totalmente del Colo (Navallo) y de Jorge (David), que lo tuve antes. Son bastantes parecidos, le dan mucha importancia a la defensa", resaltó.

También se refirió a Olimpo, su futuro rival.

Mirá el video completo: