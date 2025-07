Kevin Torman, de Italia a Punta Alta: "Tenía pasaje de vuelta, pero cuando salió lo de Sporting ni lo dudé"

Kevin Torman cambió su planes de vida luego de un tentador llamado que lo hizo quedarse de nuevo en nuestra ciudad, tras un periplo por el ascenso del fútbol italiano.

"Tenía pasaje de vuelta para el 1 de agosto, pero cuando salió lo de Sporting ni lo dudé y encaré para Punta Alta. Fue una decisión familiar, porque extrañaba mucho y creo que era el momento de recargas energías. Así que nada tomé la decisión de tomar en Sporting, estoy muy agradecido por esta oportunidad, me preparé un montón y sentí que era el momento", reconoció el exjugador de Olimpo y Bella Vista en diálogo con El Diario Deportivo.

"Me sorprendió el mundo Sporting, fui un día y te avasalla todo: la gente que te escribe, cómo te reciben. Me tocó un grupo que se ve muy sano, yo soy amigo de Thiago Faur e Iván Tello, les pregunté y me dijeron que era un grupo muy sano y muy competitivo. Me encontré también con un grupo muy ambicioso, el primer día escuché 10 veces que teníamos que salir campeones", agregó el pibe en el programa que se emite de lunes a viernes -de 14 a 15- por La Nueva Play.

"También vi un grupo que esas palabras la acompañan con hechos, eso es importantísimo. Porque vos como jugador te das cuenta enseguida cuando se ponen el casette o cuando en serio están convencidos o sienten que pueden salir campeón. La verdad que lo vi enseguida, es un grupo de gente muy convencida de que puede llegar a pasar algo lindo. Veremos que pasa, vamos a luchar para tratar de cumplir ese objetivo", continuó.

Su paso por Italia, en la región de Nápoles, fue toda una experiencia de vida más allá de lo futbolístico.

"La gente se emociona muchísimo, dicen que el Diego los puso en el mapa, eran los marginados y Diego los puso en el mapa. Es increíble", contó en relación al sentimiento de los napolitanos para con Maradona.

"Cuando lo ves ahí, no lo podés creer. La gente llora, le reza a un mural. La gente ve a un Dios en él", continuó.

Desde lo estrictamente deportivo también contó lo vivido en los últimos meses.

"Jugué 25 partidos del año, entre el torneo y la Copa Italia y sin tener ninguna lesión gracias a Dios. Si me llamaba algún equipo de Argentina, sentía que era el momento", explicó el hermano de Maximiliano Torman, quien también se encuentra radicado en Italia.

Además, explicó cuáles serán sus objetivos en este nuevo paso en su carrera.

"Me sumé con el objetivo de disfrutar de estar cerca de mi familia y no puedo no decir salir campeón, porque es lo que quiero, es mi sueño y es lo que más al alcance tengo. Y también tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles y aportar, desde mi lado, un granito de arena para así le sirve al grupo, al cuerpo técnico y a los hinchas", resumió Kevin, quien está de regreso en la Liga del Sur.

