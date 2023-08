Los productores argentinos insisten: pondrán U$S 40.500 millones bajo tierra

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

Una renovada apuesta por invertir en una tierra poco menos que arrasada (como consecuencia de la histórica sequía) prevén realizar los agricultores (y ganaderos) argentinos de cara a la campaña 2023/2024.

El dato, aportado desde la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a cargo de Juan José Bahillo, no es menor (por el monto y por la fuente): se estiman unos 40.500 millones de dólares para la utilización de 38,9 millones de hectáreas.

“En base a las predicciones climáticas podemos ser optimistas para una buena campaña. Incluso, hay condiciones para recuperar los volúmenes perdidos por la sequía. Esto es así porque estamos en un sector perseverante y resiliente”, dijo el propio funcionario entrerriano sobre la cuestión.

De acuerdo con los cálculos realizados desde los equipos técnicos del organismo que depende del ministerio de Economía, aquellos U$S 40.500 M se desglosan de esta manera:

—43,1 % a la renta de campos.

—15,8 %, en fitosanitarios.

—14,1 % a labores diversas y labranza.

—13,7 % en semillas para la siembra.

—13 % a fertilizantes de distinto tipo.

—0,3 % en sistemas de riego diversos.

La proyección se realizó en base a los principales cultivos para la próxima campaña de gruesa (con soja y maíz a la cabeza); fina (con trigo y cebada como los principales); arroz; maní; algodón y legumbres.

Puntualmente en cultivos, la inversión será de 24.230 millones de dólares.

La soja (en sus variedades de primera y de segunda) encabeza el listado con unos U$S 9.233 M, seguida del maíz, con U$S 7.800 M y el trigo, con U$S 2.800 M.

Para la comercialización y la cosecha de la campaña 2023/2024 se han considerado 10.300 millones de dólares, en tanto que se prevén unos U$S 6.000 M para atender diferentes aspectos relacionados con la producción.

Quienes elaboraron la presentación precisaron que el 70 % de la superficie sembrada está en manos de terceros.

También se hizo el cálculo respecto del área: alrededor de 7,7 millones de hectáreas serán para las principales de fina, como trigo y cebada; unos 29,5 millones para maíz, soja, girasol y sorgo y los restantes 1,7 millones irán a arroz, maní, algodón y legumbres.

A los efectos de una comparación, un informe —de este junio— de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) calculó en 16.456 millones de dólares la inversión (“sin precedentes”, calificó la entidad) realizada por el sector agropecuario en la campaña 2022/2023 para hacer frente a la suba de precios de los insumos y al tercer año consecutivo de La Niña.

Se contempló la siembra, la pulverización y los insumos, que bien pueden contrastarse con los 24.230 millones de dólares calculados para la campaña 2023/2024 por la Secretaría de la Agricultura.

Aquellos U$S 16.456 M surgieron, en gran parte, a la conjunción de los dos factores ya mencionados sobre el aumento de los insumos agrícolas y del fenómeno climático La Niña. Ambos generaron una caída cercana al 40 % en la producción granaria del país. Esos más de U$S 16.000 M habían resultado un 23 % superior al monto de la campaña previa y un 47 % mayor al promedio los últimos cinco ciclos agrícolas.

Una parte importante de la inversión se financió con capital propio, representando aproximadamente el 30 % del total. Esto implicó que los productores realizaran un desembolso de U$S 4.937 millones para cubrir los gastos de siembra, insumos y pulverización.

Para el restante 70 % de la inversión; es decir, unos U$S 11.519 millones, los productores buscaron financiamiento a través de diversas entidades y mecanismos.

Al crédito bancario acudió el 21 % de los productores. Se ofrecieron diversos instrumentos como las tarjetas agro, los forwards cedidos, el descuento de valores y otras líneas de crédito, tanto en pesos como en dólares. Los préstamos y créditos otorgados por las entidades representaron U$S 2.470 millones.

El Mercado Argentino de Valores fue otra fuente de financiamiento clave, ofreciendo la negociación de cheques de pago diferido, facturas de crédito electrónicas y pagarés avalados o no avalados, al que concurrió el 6 %: allí obtuvieron alrededor de U$S 708 M.

Finalmente, al crédito comercial acudió el 72 % de los productores. La mayor parte del financiamiento provino de corredores, acopios, cooperativas, proveedores de insumos y traders. Estos actores del mercado agrícola ofrecieron préstamos, cuentas corrientes en dólares y pago en especie; es decir, canje de insumos por granos. El monto final fue de U$S 8.341 millones.

Está dicho. Contra viento y marea (y falta de lluvias), el productor otra vez vuelve a apostar (con la de su bolsillo) por el campo. No es poco en el actual contexto nacional.

