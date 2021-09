Bahía Basket y Estrella juegan en el Dow Center, una novedad para el básquetbol local

La fecha del torneo superior del básquetbol local se cerrará esta noche con el partido entre Bahía Basket -debutante en la categoría- y Estrella, desde las 20.45, en el Dow Center, arbitraje de Alejandro Ramallo, Lucas Paolete y Nicolás Onorato.

El mismo podrá seguirse por el streaming de la ABB, en Youtube.

El resto de la programación se desarrolló el último jueves, con triunfos de Liniers, Villa Mitre, Bahiense del Norte, Pueyrredón y Pacífico.

Este encuentro, que asoma como uno más, tendrá un significado especial: se trata del primer partido que se disputará en el Dow Center, organizado por la Asociación Bahiense de Básquetbol, al margen de los que se disputan semanalmente, correspondientes a la Maxi Liga, aunque estos se desarrollan en las canchas transversales.

Hoy se utilizará el rectángulo principal de este centro de entrenamiento, donde hace las veces de local Bahía Basket, además de ofrecer diferentes actividades deportivas.

En este estadio jugó un amistoso la selección nacional, cuando se concentró en el mismo complejo para el Mundial de China, durante julio de 2019.

También se desarrolló el Preolímpico femenino, en noviembre de ese mismo año.

Y la última competencia oficial fue la Liga Nacional, en la temporada 2019-20, que quedó inconclusa.

Después, Bahía Basket jugó en las diferentes burbujas, que se desarrollaron en Buenos Aires.

A nivel local ascendió a Primera en 2019, año que, reglamentariamente, debió sumar el equipo a los torneos superiores organizados por la ABB.

El plantel que, en principio, afrontará el certamen de Primera, es el mismo que disputará la próxima edición de la Liga Argentina.

Cuenta con jugadores jóvenes, que se están desarrollando y cuyo objetivo no se centra en la competencia oficial, sino en el entrenamiento diario, individual y colectivo.

De esta manera buscan un crecimiento que les permita, tras el paso por Bahía, saltar a un nivel superior.

De nuestro medio, en el plantel están Joaquín Sánchez (ex Estudiantes y Alem), Alejo Azpilicueta (ex Villa Mitre), Valentín Forestier (ex Alem), Luciano Polak (ex Napostá) y Lautaro Cavero (ex Alem).

Joaquín Sánchez y Gabriel Novaes.

El resto: Tiziano Prome (viene de ser subcampeón Premundial U16), Facundo Tolosa, Facundo Aranda, Valentín Simondi, Ezequiel Paz, Tiago Drocezky, Nicolás Muhvic y el brasileño Gabriel Novaes. DT: Ciro Bianchi.

Para Estrella será una novedad jugar en una cancha absolutamente desconocida y ante un rival que, al menos físicamente y por ritmo, será una oposición de alto riesgo.

De todos modos, en este inicio, la ilusión de competir del equipo del barrio San Martín está intacta, tanto como el deseo de sus fieles seguidores.

Parados, desde la izquierda, Gerónimo Stach, Franco Cardone, Matías Specogna, Bruno Gigliotti, Joaquín Koellner, Nahuel Cámara, Lautaro Garcés (PF) y Luciano Deminicis (DT). Abajo: Damián Carci, Federico Lambrecht, Thiago Frutos, Mauricio Halberg y Fausto Herrera.

El plantel, dirigido por Luciano Deminicis lo integran Matías Specogna, Nahuel Cámara, Bruno Gigliotti, Julián Horvath, Mauricio Halberg, Franco Cardone, Mauro Blázquez, Damián Carci, Gerónimo Stach, Mirko Stach, Joaquín Koellner, Federico Lambrecht, Agustín Aqueveque y Tomás Peña.