Sorpresivo corte de Pennacchiotti en Uruguay: "Esto cambia un poco los planes", dijo

Por Fernando Rodríguez

"Se armó un equipo para pelear arriba y no ganamos casi nada (2 de 7), perdimos muchos partidos seguidos en el último tiempo y estamos abajo en la tabla, cuando deberíamos estar más arriba. La dirigencia decidió que yo sea uno de los cambios que se debe hacer en el equipo; hay que seguir metiéndole para adelante", asumió Franco Pennacchiotti, ante la consulta de La Nueva.

Así resumió su salida de 25 de Agosto, donde hoy fue reemplazado por el estadounidense Paul Harrison (aunque hasta su arribo el lugar lo ocupará Diego Tortajada), para seguir afrontando el torneo Metropolitano, la segunda división de Uruguay

El bahiense jugó 7 partidos, promediando 17,4 puntos, 13,3 rebotes y 3,9 asistencias en 37,8 minutos.

"Independientemente de no haber podido obtener resultados, me he sentido cómodo, me trataron muy bien", destacó.

Respecto de su futuro, está claro que trabajo no le faltará.

"Estoy viendo. Me sorprendió esto. Hay varias propuestas y esto cambia un poco los planes. Habrá que tomar pronto una decisión", señaló.

De esta manera, Pennacchiotti dejó el equipo que se quedó sin su técnico, Martín Sedes, en la quinta fecha, y a quien reemplazó Alejandro Muro.

