El mejor torneo de la historia del básquetbol bahiense: Alem campeón y 20 extranjeros

El plantel del campeón. Parados, desde la izquierda, Sayago (utilero), Juan Zamponi (asistente), Daniel Lacunza, José Velasque Íbalo, Hernán Montenegro, Gerald Cunningham, Ariel Medina, Lewis Linder, Chris Lockart y Rubén Ferrandi. Abajo: Almendra (masajista), Juan C. De la Vega, Eduardo Goyeche, Claudio Ferrandi, Oscar Guillermo Torre, Héctor Ramón Priore y Agustín Llul.

Por Fernando Rodríguez

“Sí, sí, sí, aquí están, los cinco corazones del arroyo Napostá”, bajaba desde las tribunas de un colmado Osvaldo Casanova.

Era el festejo de Alem, que se convertía en el noveno club en consagrarse campeón de Primera.

Hasta ese momento habían alcanzado el logro Olimpo (en 14 oportunidades), Estudiantes (13), Altense (7), Pacífico (5), Sportivo Bahiense (5), Bahiense Juniors (3), Barracas (2) e Independiente (1).

Y lo que hoy resulta un dato frío, tiene un significativo valor emocional, porque 1980 fue, sin dudas, el mejor año en la historia del básquetbol superior local, en su hora más gloriosa. antes de conquista el título Provincial.

Un año antes, Olimpo y Estudiantes abrieron el camino con la contratación de Tim Billingslea y Elisha McSweeney (el aurinegro) y Tom Wade y Jim Bates (el albo). Y en el '80 la idea replicó, al punto de tener 20 jugadores extranjeros (19 en Primera y uno en Segunda) que disputaron los certámenes superiores locales.

Billingslea, McSweeney, Bates y Wade, en 1979, un año antes de la "explosión".

Fue así que tras la consagración de Estudiantes en el Ciudad de Bahía Blanca, Alem escribió su nombre entre los más grandes obteniendo el Oficial.

En la primera parte del año (CBB), el verdirrojo apostó a Jimmie Del Greer y Chris Lockardt, ocupando el quinto lugar.

Faggiano y Del Greer luchan por el rebote. Atrás, Lockart.

Buscando fortalecerse, cortó al primero y en lugar del otro llegó el rubio David Fahrbach, quien después de algunos amistosos terminó jugando en Segunda por Argentino.

En la intención de potenciarse sabiendo que podía ser "el año", consiguieron seducir a una pareja que, al final, enamoró: Gerard Cunningham y Lewis Linder.

Ambos, provenientes de Guaiqueríes de Venezuela.

"El día que llegaron lo primero que rehusé ofrecerle fue los vestuarios. Había sapos, arañas, lo que se te ocurriera. Pero `Tino' Baso (dirigente) les indicó que se bañaran allí y Linder lo único que preguntó fue si había agua caliente", contó en su momento el DT Rubén Ferrandi, ya fallecido.

Barnes (Estudiantes) tira ante la pasividad de Cunningham, Linder y Lockart. Una de las pocas veces que los tres jugaron juntos. No fue oficial.

Con estos dos extranjeros -más Lockardt como alternativa, mientras jugaba en Reserva-, el reaparecido Coco Ferrandi, quien llevaba tres temporadas sin dirigir, armó el plantel para afrontar un torneo.

"Siempre le decían a los nacionales: `nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, pero si ustedes no nos ayudan, solos no podemos'. Por eso valoro mucho haberlos traído. Jugaban y hacían jugar. No tenían problemas. En los entrenamientos que sentían mucho frío se frotaban alcohol y seguían", elogió Ferrandi.

En dos partes

De los ocho equipos participantes, 9 de Julio era el único sin foráneos para el Oficial.

Mientras que, respecto del CBB, Tom Wade y James Bates ya no estaban en Estudiantes y en Villa Mitre se había ido Dawan Scott.

Se sumaron para la segunda parte Charles Matheney (Estudiantes), Charles Thompson (Olimpo), Gary Devlin y Lewis Brown (Napostá) y Jimmie Hearns (Villa Mitre).

A la vez que continuaron -aunque no todos completaron el torneo- Kenny Barnes (Estudiantes), McSweeney y Billingslea (Olimpo), Mike Carter y Chris Raven (Pacífico) y Steven Criss y Kurt Ekberg (El Nacional).

La expectativa alcanzó límites insospechados, con canchas llenas a raíz de la invasión extranjera que reavivó al básquetbol de la ciudad, poniéndolo en la agenda diaria.

¡Qué manera de sufrir!

Alem accedió a la final con El Nacional, tras vencer en la última fecha a Estudiantes, por 106 a 104, con una descomunal actuación de Gerald Cunningham: 40 puntos, con 14-22 en dobles y 12-22 en simples, más 22 rebotes, al que se sumó un recupero y dos libres de Ramón Priore para decretar el triunfo.

Partido clave para Alem. Faggiano (Estudiantes) lanza sobre Lacunza. El resto: Juanpataoro, Linder, Barnes y Velasque Íbalo.

Muy fácil

Alem y Estudiantes terminaron con récord de 12-2 y definieron en una serie al mejor de tres partidos que comenzó el 21 de diciembre, con triunfo verdirrojo.

Linder domina el rebote ante Criss.

La síntesis del primer juego:

Leandro N. Alem (105): L. Linder (21), R. Priore (28), D. Lacunza (22), J. Velasque Ibalo (6), G. Cunningham (28), fi; A. Medina. DT: Rubén Ferrandi.

El Nacional (91): J.C. Merlini (34), L. Núñez (6), C. Calvo (15), S. Criss (20), K. Ekberg (14), fi; C. Hernández y J. Panisse (2). DT: Carlos Moyano.

Primer tiempo: L.N. Alem 49, El Nacional 52.

Arbitros: Néstor De Angelis y Miguel Rodríguez.

¿Y ahora?

El martes 23, en la revancha, el celeste le generó dudas a Alem, tras ceder 104 a 83.

Steve Criss le gana por la espalda a Daniel Lacunza. Atrás, Ekberg.

El Nacional (104): J.C. Merlini (11), L. Núñez (25), C. Calvo (18), S. Criss (38), K. Ekberg (12), fi; C. Hernández. DT: Carlos Moyano.

L.N. Alem (83): L. Linder (25), R. Priore (4), D. Lacunza (10), J. Velasque Ibalo (6), G. Cunningham (32), fi; A. Medina (4) y A. llul (2). DT: Rubén Ferrandi.

Primer tiempo: El Nacional 51, L.N. Alem 35.

Arbitros: Néstor De Angelis y Miguel Rodríguez.

Brindis en la cortada

Tras ponerse 1-1, en medio quedaron las Fiestas.

"Cuando terminó el entrenamiento del 24 de diciembre, Cunningham y Linder nos preguntaron dónde pasaban la Navidad. Y Mariano Labrocca (por entonces presidente) decidió que juntemos todo lo que teníamos en casa y festejáramos juntos en el club, con las respectivas familias. A la noche bailaron, tomaron y se divirtieron, pero a las cinco de la tarde del día siguiente estaban entrenando", recordó el querido Coco.

Y llegó la gran noche, el sábado 27 de diciembre, para cerrar un año inolvidable.

L.N. Alem (88): L. Linder (14), R. Priore (22), D. Lacunza (10), J. Velasque Íbalo (11), G. Cunningham (31), fi; A. Llul. DT: Rubén Ferrandi.

El Nacional (85): J.C. Merlini (29), L. Núñez (28), C. Calvo (4), S. Criss (16), K. Ekberg (7), fi; J. Panisse (1), C. Hernández y F. Rabbione. DT: Carlos Moyano.

Primer tiempo: L.N. Alem 49, El Nacional 36.

Arbitros: Mario García y Jorge Medina (Córdoba).

El Bomba Zamponi y Priore, en un abrazo cargado de emoción junto a Coco Ferrandi.

Se fue el tricolor

Villa Mitre descendió tras perder una serie por la permanencia con 9 de Julio.

El primer partido lo ganó el tricolor, por 103 a 83 (36 puntos de Raúl López y 29 de Jimmy Hearns). En el segundo, 9 de Julio se impuso como local, por 84 a 78, con 28 puntos de Darío Miranda (14-28 en dobles) y, en el tricolor, 29 de Hearns.

Ese día, el partido estuvo caliente dentro y fuera de la cancha.

El Tribunal de Penas de la ABB habilitó insólitamente a Norberto Laguzzi, quien estaba suspendido provisoriamente, lo cual generó malestar y, al pasar, molestos con la decisión y tras la derrota, un grupo de inadaptados apedreó la ABB.

El último juego de Hearns. Baja el rebote, rodeado de Sergio Salecchia (espaldas), Ricardo Feser, Esteban Frisón y Darío Miranda.

En el tercer juego, el tricolor ya no contó con Hearns, quien regresó a su país, tampoco con el suspendido Sergio Salecchia, mientras que 9 de Julio no tuvo a Darío Miranda, el otro expulsado.

En definitiva, 9 de Julio salió beneficiado y ganó cómodamente, por 77 a 48.

Los ocho, uno por uno

El detalle de los ochos equipos y todos los jugadores que participaron:

L.N. Alem (1º): jugaron Cunningham (390 puntos), Linder (338), Priore (214), Lacunza (171), Velasque Íbalo (151), Llul (54), Medina (45), Goyeche (4), De la Vega (4), Montenegro, Torre y Claudio Ferrandi. DT: Ruén Ferrandi.

El sueño del pibe. Hernán Montenegro -flamante debutante en Primera-, le ayuda a cortar la red al experimentado Cunnigham.

El Nacional (2º): Criss (340 puntos), Núñez (257), Merlini (196), Ekberg (175), Calvo (164), Hernández (36), Muñiz (35), Panisse (19), Di Meglio (15), Rabbione (6), Rodríguez (6), Palermo y González. DT: Carlos Moyando y Adolfo Lista.

El subcampeón. Parados, desde la izquierda, Calvo, Ekberg, Criss, Panisse y Rabbione. Abajo: Merlini, Rodríguez, Hernández, Núñez, Palermo y Di Meglio.

Estudiantes (3º): Raúl Alvarez (77 puntos); Matheney (220), Pettorosso (4), Adolfo Scheines (74), Severini (10), Faggiano (157), Juanpataoro (123), Amodeo (118), Barnes (350), Toranzo 25), Serra (2) y Buzzo (118). DT: Carlos Boismené.

La noche que Beto Cabrera -defendido por Priore- la estaba rompiendo ante Alem y se lesionó (rotura de ligamentos), quedando marginado por el resto del torneo.

Olimpo (4º): McSweeney (234 puntos), Thompson (202), Billinglsea (57), Santini (69), Cortondo (38), Claudio Grippo (9), Meschini (84), Macharashvilli (151), Ramírez, Mauro Grippo (84), Varlaro (2), Marcelo Allende (281), Sarachaga y Néstor García. DT: Julio Toro Díaz.

Marcelo Allende, el más efectivo del aurinegro, pudo superar a Lacunza y Velasque Íbalo, aunque se encontró con Cunningham.

Pacífico (5º): Carter (231 puntos), Raven (177), Dalimier (101), Ferello (243), Zufiaur (9), Herold, Ceballos (45), De Battista (118), Richotti (98), Belleggia (180), Ambrossi, César Petroni (2) y Daniel Salvatori (6). DT: Carlos Spaccesi.

Raven (izquierda) y Carter (derecha) aprietan los puños tras la victoria de Pacífico ante Olimpo, por 118 a 91.

Napostá (6º): Devlin (226 puntos), Iturrioz (106), Lacasa (178), Otero, Perrone, Brown (377), Roldán (46), Podestá (4), Naretto (114), Marzano (19), Gentili (9), Naumovich, López, Barga (189), Frola (10) y Cabo. DT: Oscar Sánchez, Néstor Ortiz y Eduardo Diez.

Devlin se hace grande frente a Alejandro Meschini (Olimpo). Lo rodean Roldán, Allende (10, semioculto), Thompson y Brown.

9 de Julio (7º): Facetti (87 puntos), Laguzzi (265), Severini (124), Frisón (134), Miranda (276), Noya (10), Dialuce (53), Marziali, Etchepare (16), Río (19) y Llamas. DT: Jorge Tognini.

Todos nacionales. Parados, desde la izquierda: Frisón, Miranda, Noya, Dilauce y Marziali. Abajo: Etchepare, Río, Llamas y Severini.

Villa Mitre (8º): Hearns (266 puntos), Feser (158), Salecchia (74), López (299), Miranda (32), Simos (140), Moreno (107), Caldarelli (20), Berto (2), Cuenca, Montironi y Scoppa (3). DT: Roberto González.

De todo un poco

Si bien el récord lo estableció en el Ciudad de Bahía Blanca y no en el Oficial, los 66 puntos de Elisha McSweeney quedaron en el recuerdo de todos.

El bahameño estuvo indetenible en el triunfo de Olimpo ante Pacífico, 126 a 86.

En el primer tiempo McSweeney (26 años y 2 metros) convirtió 14-21 en dobles y 4-10 en libres, mientras que en el complemento hizo 12-21 en dobles y 10-14 en simples, totalizando 26-42 en dobles (61,90%) y 14-24 en libres (58,33%).

Tres, dos, uno...

Tres derrotas (dos en fila, algo que no sucedía hacia 16 años), significó el corte de Tim Billingslea en Olimpo, aunque argumentaron razones presupuestarias. El propio jugador admitió haber sido poco previsor por no firmar el contrato ante escribano público. Molesto con el DT puertorriqueño Julio Toro Díaz y con McSweeneny, el estadounidense igual volvió a jugar. Es que la suspensión de McSweeney había dejado al aurinegro sólo con Charles Thompson, quien pidió ganar más que Tim, no lo escucharon y se fue. Además, Tim se lesionó en ese juego ante El Nacional y, paralelamente, cortaron a McSweeney. Por lo que Olimpo pasó de tener tres extranjeros a quedarse solo con nacionales.

Una pena

Una lesión marginó de la competencia al espectacular Gary Devlin, de Napostá.

Devlin y Linder, dos de los mejores extranjeros que llegaron a Bahía.

Con la vincha "no"

Lewis Linder -o, "el piloto", tenía la particularidad de jugar con una vincha, a modo de cábala. Obviamente, sabiendo lo celoso que era de la misma y lo nervioso que lo ponía si alguno se la sacaba, al menos un par de jugadores nacionales -Carlitos Hernández y Roberto Ojunián- lograron el objetivo.

El goleador

Steve Criss (El Nacional) fue el goleador del CBB y el Oficial. En el primer torneo sumó 225 (32,14 por juego) y en el otro, 414 (29,57). Los promedios más altos correspondieron a McSweeney (Olimpo), con 35,60 y Hearns (Villa Mitre), con 38. Justamente el de Hearns se convirtió en el máximo, superando al conseguido por Bates (31,64), la temporada anterior.

Steve Criss mostró su poder ofensivo.

Cambio de equipo

El zurdo Jimmie Hearns había sido elegido por Napostá. Lo cierto que terminó jugando por Villa Mitre, lo cual generó enojo en la dirigencia de la Avenida, que se sintió molesta porque no habían acordado económicamente.

Gracias por todo

A Carter y Raven, los extranjeros de Pacífico, cuando restaban cuatro fechas (iban antepenúltimos) no le permitieron entrenar y prescindieron de sus servicios, por escaso rendimiento.

Limitado

David Fahrbach -a quien cortó Alem después de algunos amistosos- fue el único extranjero que jugó en Segunda. Argentino no pudo con Estrella, quien ascendió. La producción ofensiva más destacada del rubio fue ante Barracas, con 69 puntos.

Fahbarch lee la defensa de Bussetti. Atrás, Eduardo Bualó. Abajo luchan Payanacci y Carreño.

No debutaron

Además del caso de Fahrbach, que no llegó a jugar en Primera, Louis Hardy jugó 12 amistosos por Olimpo aunque después fue cortado. Algo similar sucedió con Gary Morgan en Villa Mitre, mientras que Gregory Humphrey practicó en Estudiantes y Pacífico, pero no convenció.

Delivery

Mimados estuvieron la mayoría de los extranjeros. Al punto que tenían todo lo que pedían. Y en el caso de los dos de Alem, aún más, sabiendo cómo respondían en la cancha. Algunos tenían costumbres muy particulares.

"Vivían en un lindo departamento, en Donado casi Berutti. Una particularidad era que el día del partido, a las cuatro de la tarde teníamos que llevarle un pollo y una botella de Coca Cola", contó alguna vez Coco Ferrandi. Se lo ganaron...

Arbitros extranjeros

Ampliando y dándole nivel al grupo de árbitros locales, en 1980 se incorporaron -por intermedio del recordado Rodolfo Gómez- los jueces puertorriqueños Ubaldo Otero y Carlos Figueroa y los uruguayos Donato Rivas y Roberto Fernández. Mientras que el cordobés Jorge Medina también se sumó en la definición.

Es decir, fue un torneo local, con nivel internacional.

Los puertorriqueños Otero y Figueroa.

