“El Mili es como el lado B de Ginóbili”, dijo el cineasta que filmó un corto con el exbasquetbolista de Estrella

“Para mí la historia de Mili merece ser contada; tenemos un Ginóbili en Bahía al que todos recuerdan, pero el Mili es como el lado B de Ginóbili”, resumió Germán Fernández.

Este cineasta bahiense eligió a Emiliano Deminicis, exjugador de Estrella, para mostrar su particular vida deportiva, en un corto que tendrá su primera presentación presencial, en Buenos Aires, el sábado 20 del corriente y que podrá verse online, en el marco del Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

La sinopsis de “Qué tan pronto es ahora”: Emiliano Deminicis (48) es el goleador histórico del club Estrella y prometió retirarse del básquet si su equipo salía campeón. Momentos previos a jugar la final, el último partido de su carrera de 28 temporadas en el club de toda su vida, Emiliano comienza a vislumbrar un futuro incierto.

“Hace seis años hice un documental que se llama 'Relámpago en la oscuridad' y cuando estaba terminándolo se me ocurrió que Mili era un buen personaje para documentarlo”, contó Germán, nativo de Villa Rosas, más precisamente del barrio Rucci.

Germán Fernández

“Es un corto, no película, que dura 17 minutos y es un poco la vida de Mili”, apuntó.

“Está tomada desde sus últimos días como jugador y hace una pequeña retrospectiva de su vida, con imágenes de archivo. La premisa del corto es qué va a hacer si se termina el básquet y si Estrella no sale campeón”, explicó.

Germán fue jugador de Estrella de 1992 a 1996 y Mili lo dirigió hasta que se fue a estudiar cine a Buenos Aires.

“Seguimos en contacto y cada vez que viene a Bahía nos vemos. Cuando me contó la idea que tenía no solo me tomó de sorpresa, sino que no lo podía creer: que alguien, por más amigo que sea, encuentre en mi una posibilidad de filmar, con el trabajo que es y la plata que cuesta. Lo primero que pensé fue decir no, pero ¡cómo iba a negarme!”, admitió Deminicis.

Germán, de 39 años, aprovechó cada regreso a Bahía para seguir grabando a Mili.

“Lo empecé a grabar de manera muy precaria y después se dio ese falso retiro que tuvo en 2014 y justo estuve presente. Después, cuando Estrella vuelve a ascender (2015), justo no pude viajar para estar presente, pero tuve la suerte de tener el material”, contó.

El “actor”, fiel a su estilo, está muy tranquilo.

“La verdad que no sé cómo quedó, porque yo no lo vi, pero recuerdo algunos momentos como, una vez, cuando yo era ayudante de Claudio (Queti), que teníamos un partido en Liniers, me fui caminando junto con Germán que me siguió con la cámara y un amigo con el micrófono hasta Liniers. Eso fue medio extraño, pero estuvo bueno”, rememoró Mili.

El resultado final ser verá en una semana.

“Por suerte rescaté mucho material, un álbum de figuritas, VHS que estaban por ahí... Inclusive, había cerrado el cortometraje y apareció una imagen del final de un partido en el que Mili es protagonista. Tenía la difícil tarea de separar la amistad, necesitaba ser objetivo, pero quedé muy contento con el producto”, admitió Germán.

En el barrio San Martín ya tienen preparado el balde con pochoclos y gaseosa... Estrella es la vida misma de Mili Deminicis.

