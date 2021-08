Josefina Torruella: "Me quedaría a vivir acá, porque para un deportista esto es Disney"

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Nota publicada en la edición impresa)

Final de la jornada y jugadores que se esparcen por el parquet como cuando se pisa un hormiguero. Algunos optan por el descanso, otros continúan en el gimnasio mientras, de fondo suena, al palo, Costumbres Argentinas, de Los Abuelos de la Nada. El Dow Center está lleno de vida.

“¡Este lugar te potencia…! No solamente desde lo deportivo; hay otros aspectos como estudios de juego, o un montón de hábitos y percepción sobre nosotros y nuestro cuerpo, lo cual también es sumamente importante para trasladarlo a la cancha. Eso es increíble”, cuenta Josefina Torruella.

Yanina le marcó el camino a Jose.

Aquella nena que con dos años ya andaba esquivando sillas con la pelota mientras seguía los pasos de Yanina, su hermana mayor quien también fue basquetbolista y llegó a jugar en España, hoy, cerca de cumplir 22, tiene un largo camino recorrido: Argentino, El Nacional y Barracas, todos de nuestra ciudad.

A los 12 años empezó a viajar a Buenos Aires para jugar en Temperley, primero, y Centro Galicia, después. Hasta que, a los 17 se despegó de la familia, disputando con Peñarol la primera Liga Nacional.

Siguió en Ameghino (Villa María), Universidad Austral de Valdivia (Chile), Salerno (Italia) y CB Almería (España).

Todo esto, sumado a cuatro torneos internacionales con la camiseta argentina.

—¿Qué ganaste y perdiste apostando todo al básquetbol?

—Ganás en cómo ver la vida. A la vez, se van perdiendo amistades, salidas... No es fácil ver a todos tus amigos haciendo una vida más acorde a la edad. Mis papás no me dejaron ir de Bahía siendo más chica para que terminara la secundaria. De todas formas, pasaba mucho tiempo afuera. El último año se me complicó porque me había ido a Peñarol y terminé haciéndolo libre.

—No deja de ser una elección, aunque tomada a una edad que puede confundirte.

—Y... Necesitás gente que te acompañe en la elección. Mi familia siempre estuvo detrás de mí.

Sus padres, Marcelo y Silvia, junto a sus hermanos Yanina (32), Nico (29) y Camila (16) fueron testigos de su desarrollo. Hoy la acompañan en sus sueños.

A Josefina se la ve feliz. Su presente la inspira, su futuro la ilusiona. A principios de septiembre viajará a Italia para jugar por Basket 2000 Senigallia, de la Lega B.

—¿Cuánto te está ayudando la preparación con Bahía Basket?

—Te diría que es una preparación mental, motivacional, todo... Te vas con una rutina y un hábito de trabajo que fuiste incorporando en el día a día.

—El objetivo inmediato pasa por volver a jugar. ¿Y a futuro?

—Mi idea es volver a competir. Tuve mucho tiempo parada por la segunda lesión. En España no sumé la cantidad de minutos que necesitaba y cuando me recuperé empezó la pandemia. Ahora, si fuera por mí, me quedaría a vivir acá, porque para un deportista esto (el Dow) es Disney.

—Y por qué no pensar algún día en volver para quedarte a jugar, digo por cómo se va encaminando el femenino...

—Ese sería el objetivo final.

En ese ir y venir en el tiempo, Jose retrocede y se detiene en su ingreso al Colegio Ciclo Básico, acaso, un momento en el que reafirmó lo que perseguía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Me tocó el turno tarde, no me permitieron pasarme a la mañana y me cambié. Mi objetivo -dijo- era otro, aunque seguía estudiando. Igual, muchos me decían: 'Está bien, te gusta el básquet, entrenás, ¿pero hasta dónde querés llegar, si sos mina?'”.

—¿Notás que fue cambiando esa mirada?

—Cambió la mirada a partir de la difusión que existe por las que van llegando.

—¿La elección en el draft de la WNBA de Flor Chagas abrirá puertas?

—La realidad del básquet femenino en la Argentina no es lo de Flor. Ella tuvo que irse desde muy chica, pero sí nos motiva a todas a saber que, a pesar de la precariedad, una llegó, lo cual te predispone mejor. Cambiar la mentalidad te hace ver todo de otra manera.

—¿En qué notás cuando jugás con el femenino que estuviste entrenando con hombres?

—En la diferencia física, de velocidad, altura… La diferencia física de a poco se está acortando, porque desde que somos chicos entrenamos diferente y en la medida que se iguale nos ayudará a tener mayores capacidades físicas. Al exigirte tanto para tratar de nivelar a los hombres, cuando vas a competir con chicas queda demostrado la intensidad que hubo que ponerle para igualarlos.

—¿La diferencia a veces nace desde adentro?

—Acá en Bahía Basket exigen a todos por igual, pero en general, a los entrenadores una misma tiene que pedirles que exijan, no porque seamos mujeres no podemos llegar o correr. De todas maneras, al tener que pelear el horario de cancha, que te den bola y demás, cuando entrenás no regalás nada. En ese sentido me animo a decir que el tiempo se valora mucho más en el femenino.

—Cuando armaste por primera vez el bolso era casi una aventura. ¿Hoy es un estilo de vida?

—El objetivo siempre fue ser profesional, consciente de que en la Argentina es difícil porque se está en desarrollo. Y las lesiones me trabaron, pero es a lo que apunto. A veces es un sacrificio muy grande.

—¿Qué es sacrificio en una chica de 20 años?

—El tener que dejar la vida que armás en un lugar y, en cierto punto, no la tenés más. El femenino lo sufre más, porque son contratos cortos y te impide establecerte y desarrollar otra actividad. A una le gusta, pero termina siendo una profesión. También, la natural inestabilidad del deportista se agudiza en el femenino y, en mi caso, haberme lesionado la profundizó.

—¿Ya te olvidaste de las lesiones?

—Sí, estoy perfecta. De todas maneras, es algo que no te olvidás nunca. Tengo una rutina de entrenamiento y tuve que modificar bastante la preparación, por eso, si bien no pienso más en la lesión, incorporé hábitos diferentes.

—¿Qué tenés para dar hoy como jugadora?

—Más que nada lo aprendido acá, je. Voy a tratar de volver a jugar, de entrar a la cancha, de aportar gol como base o ayuda. Obviamente voy a tener un período de adaptación.

—¿Qué parte cuesta más durante el período de adaptación?

—Cada entrenador es diferente y hay que adaptarse a eso, a las compañeras... Lleva un tiempo.

—¿Tenés novio?

—No.

—¿Es parte de estos sacrificios que decís?

—Tuve novio mucho tiempo, pero es difícil. A mí la distancia no me genera un problema, entonces cuando empecé una relación dejé en claro cómo eran las cosas. Difícil es encontrar una persona que te banque. Me ha pasado que me llamaran de un club y decir: “Me voy en tres días”.

—El bolso siempre está armado.

—Sí, je. Y eso, imaginate que si se complica para mantener las amistades, peor con una relación.

La pasión de Josefina por el básquetbol la llevará nuevamente a Italia, allí, donde ya recuperada y mejor preparada, intentará reconquistar su juego.