El bahiense que vive en Phoenix y esta noche irá a la cancha para alentar a Campazzo

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Ese entusiasta arquerito de Liniers, egresado de la Escuela de Comercio y, más acá en el tiempo, periodista de “La Nueva” durante siete años, de un día para otro se encontró viviendo en Phoenix.

Primero trabajó para la cadena Telemundo Arizona y hoy, alejado del periodismo, cumple funciones en la Clínica Mayo.

Hay que remontarse a septiembre de 2005 para entender cómo el bahiense Mariano Arribas será hoy –uno de los pocos o el único- hincha argentino de Denver en el Phoenix Suns Arena (hasta hace poco Talking Stick Resort Arena), donde el local recibirá –desde las 23- a los Denver Nuggets de Campazzo.

El por entonces pelilargo, acostumbrado a deambular por las calles bahienses, conoció a la estadounidense Wendy Redford, cuando ella llegó a nuestra ciudad en un intercambio estudiantil.

Él tenía 18 años y ella 19. Disfrutaron cuatro meses juntos hasta que llegó el momento de despedirse.

Al dolor de ambos solo lo calmaban las promesas de reencuentro. Y cada uno tomó su rumbo. Había sido algo más que un amor de “verano”. Por eso, ni la distancia apagó esa llama que se mantiene encendida hasta el día de hoy.

Casi como sin rumbo, aunque sabiendo dónde quería llegar, Mariano planificó un viaje de placer con su amigo Juan Ignacio Fiore y en la hoja de ruta –consciente o inconscientemente- incluyó Phoenix. ¿Phoenix? Sí, Phoenix.

“Sólo voy a pasar a visitar a Wendy”, aclaró, acaso, incluyendo esa escala como una más.

Lo cierto es que la ciudad de Arizona, la cual no era su destino final, resultó su última parada.

En familia. Marco, Mariano, Wendy, Cora y el inseparable Toby.

Casi 16 años después de haberse conocido en Bahía, las vueltas de la vida encuentran a Mariano y Wendy viviendo en Phoenix, casados y con dos hijos estadounidenses: Marco (próximo a cumplir 3 años) y Cora (va para un año).

A ellos, su papá hoy les contará orgulloso antes de la salir para el estadio -que se encuentra en tren a unos 25 minutos de su casa- que va a ver al argentino que juega al básquet en Denver.

“Te cuento que Marco es fanático del relator de Denver (Chris Marlowe) que dice ‘un, dos, tres, para Facu’, y lo pronuncia bastante bien. Así que –asegura Mariano- la familia está muy consustanciada con Facundo”.

—¿Cuándo empezaste a ilusionarte con este posible cruce?

—Yo contemplaba más la posibilidad real de ir a verlo a Denver, que tener un cruce acá. La hermana de Wendy vive en Denver y hace dos semanas tuvo su primer hijo. Cuadraba todo para ir en caso de que pasaran los Nuggets, aunque la logística no era sencilla. Y cuando terminó el sexto partido y avanzó, quedó el televisor de fondo, apareció el cuadro de playoffs y ahí me percaté que estaba a un triunfo de los Suns contra Lakers para ver a Facu acá. Ahí empecé realmente a ilusionarme, al punto que a las 5 de la mañana ya había comprado la entrada.

Mariano será uno de los tantos espectadores que hoy disfrutará. ¿Festejará?

—¿Existe algún protocolo particular para quienes asisten al estadio?

—Barbijo y distancia al momento de ingresar al estadio. Creo que en algunos estadios, a quienes están en las primeras filas les exigen un resultado negativo de COVID.

—¿Cuánto público estiman que habrá en el estadio?

—Estiman unos 16 mil espectadores y la capacidad es cercana a los 20 mil.

—¿Por quién vas a hinchar?

—Voy a ir con un amigo (Aaron Martin) que todavía no puede creer que vaya a hinchar por Denver, aunque, en realidad, una victoria de los Suns no me caería mal. Yo lo único que quiero es que le vaya bien a Facu, más allá del resultado, los colores y el corazón tira.

Chris Paul, la estrellita de los Suns.

—¿Qué significan los Suns para la ciudad?

—Están manija y súper involucrados con el equipo, especialmente desde la llegada de Chris Paul. Hace muchísimo tiempo que Phoenix no era protagonista de una serie de playoffs.

—¿Cómo ven la serie contra Denver?

—Están confiados; consideran que Denver es Jokic y cuatro más. Inclusive, le tenían más miedo a los Lakers que a Denver.

Lo que analizan los medios locales.

—¿Ya viste jugar a algún argentino?

—Vi jugar a Manu en San Antonio y acá en Phoenix. También a Pato Garino y Nico Laprovíttola, cuando vinieron a jugar un partido de pretemporada con los Spurs.

—¿A la distancia, te podremos identificar en la pantalla por alguna vestimenta en particular?

—En condiciones normales no debería aparecer en televisión, porque mi asiento está casi a nivel del techo, je. De todas maneras, voy a ir con la 7 de la Selección que me compró mi hermano (Tomás).

Mariano puede sentirse un privilegiado. Esta noche vivirá desde muy cerca la presencia de Facu Campazzo y lucirá con mucho orgullo la camiseta argentina, esa que, a pesar de la distancia, siempre lleva en su corazón. Que lo disfrutes...

Detalles de la serie

Phoenix y Denver se enfrentarán al mejor de siete.

Los Suns terminaron segundos en la fase regular y llegaron a semifinales tras eliminar a los Lakers, 4-2.

Denver, por su parte, fue tercero y dejó en el camino a Portland: 4-2.

Phoenix tiene entre algodones a Chris Paul, con problemas en un hombro, y cuenta con otra figura como Devin Booker.

Esta temporada se enfrentaron en tres oportunidades, con dos victorias para Phoenix. De todos modos, la realidad era diferente, porque en los Nuggets aún estaba sano Jamal Murray y, además, no contaban con Austin Rivers y Aaron Gordon.

Denver intentará llegar a las finales del Oeste por quinta vez y, de conseguirlo, será la primera consecutiva.

Mientras que Phoenix fue finalista por última vez en 2010.

Hoy también se enfrentarán, a las 20.30, Brooklyn (1)-Milwaukee (0), en el segundo juego correspondiente a una de las semifinales del Este.

En el primer juego, los Nets se impusieron, por 115 a 107.

También puede interesarte

* "No la estoy pasando bien", reconoció el entrenador Andrés Iannamico

* Lucas Faggiano, 13 horas de vuelo y muchas preguntas a las que le encontró respuestas

* La noche que Bahía aplaudió, de pie, al visitante que se consagró campeón en el Casanova

* Víctor Lacerenza, el bahiense elegido para conducir el básquetbol marplatense

* Emanuel Sánchez: "Largamente el árbitro superó al jugador"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

* Martín Fernández, el mendocino que se enamoró de Bahía... Basket

* Juan Andrés García: "Me he amigado demasiado con la soledad"

* Guillermo Faure, el hombre que siempre estuvo al lado de Yuyo y Manu Ginóbili

* Schernenco, un apellido que se multiplica en las canchas bahienses

* "Soñaremos eternamente con la revancha de Lito, Beto y Polo..."

* Federico Harina y Fabricio Piccinini, unidos por el amor de una misma mujer

* La despedida de Javier Sánchez: "Ya no siento lo que sentía dirigiendo básquet"

* "El Mili es como el lado B de Ginóbili", dijo el cineasta que filmó un corto con el exbasquetbolista de Estrella

* "Preocuparse por las decisiones que no son de uno es perder el tiempo", opinó Sepó Ginóbili

* Sebastián Giannino sorprendió con su retiro: "Fui feliz dirigiendo"

* Lucas Marín: "La inconsciencia me ayudó en toda mi carrera"

* De Lizaso: "No hay día que no piense en Lito o Beto; la verdad, los extraño"

* "Vuelvo con el plus de haber vivido una situación diferente", reconoció Rodrigo Gerhardt

* Viviana Albizu: "A veces me pregunto por qué..."

* Germán Beder, aquel pibito de Pacífico que cumplió el sueño al lado de Manu, Scola y Chapu, entre otros

* Claro y sin vueltas: "Siempre aporté mi tiro y mi caradurez", admitió Federico Elías

* El mejor torneo de la historia del básquetbol bahiense: Alem campeón y 20 extranjeros

* "Averigüé si pueden secuestrar al Pollo Morán, pero es imposible", dijo Fernando Lliteras

* Iriburo y los entrenadores: "No existimos como entidad"

* Tiene 72 años y la llave del club para ir a tirar al aro

* Fefo Ruiz, una noche mágica en el Tomás y los secretos del goleador

* Leandro Bolmaro, en exclusivo con "La Nueva": "Todavía no caigo, no lo puedo creer"

* El llanto desconsolado de Marcelo Allende y su desahogo después de pasarla mal

* Aquel equipazo de Bahía que tuvo un sorpresivo final en Punta Alta

* Alejandro Ramallo, recuerdos e historias detrás de los 918 partidos

* Pepe Sánchez eligió un camino que no estaba señalizado

* El día que el básquetbol bahiense se juntó para apludir a Tatita Laguzzi

* Néstor García en Bahía: "Los argentinos tenemos que estar muy orgullosos de Pepe Sánchez"

* Alejandro Navallo: "En la cancha, a veces me convierto en un personaje"

* Sepo Ginóbili, la paternidad a los 48 años, lo que le exigen en Instituto y la forma de dirigir que se viene

* Doncho Aleksoski, el yugoslavo que aprendió a jugar en Bahía Blanca

* Ese inesperado viaje que al Búho Arenas lo metió en un mundo increíble, pero real

* "Éramos muy malos perdedores", reconoció Jorge Cortondo

* Carlitos Spaccesi dejó la puerta abierta

* El costado solidario de Nicolás Paletta viene acompañado de una buena base

* Javier Sánchez: "Me gusta más el fútbol que el básquet"

* Joaquín Sánchez: "Sentí miedo; me preguntaba '¿qué me está pasando?'"

* Alberto Pedro Cabrera, mucho más que el nombre de una Avenida

* El misterioso amor de Monachesi con el básquetbol

* Nació en Italia, creció en Bahía y el básquetbol le abrió las puertas de España

* El partido más corto de la Selección bahiense y la dura sanción a Fruet

* Se perdió un Juego Olímpico por 50 dólares y después tuvo revancha

* El cliente que sorprendió a Segal en el kiosco y le puso música a su vida

* Burkert-Robinson, la gran elección de Pacífico y un embarazo que cambió el destino

* Ugolini, el mensajero de Villa Mitre, hoy siente alivio por la decisión que tomó

* Ramallo: "A los 15 años quedé solo y no salí de caño"

* El triunfo de la selección bahiense que dio la vuelta al mundo

* La noche que McSweeney, el extranjero de Olimpo, quemó las redes de Pacífico

* Herman Banegas y sus vivencias detrás del muro de la cárcel

* El sorpresivo regreso de Pepe Sánchez al básquetbol local

* Secuelas de la historia de Eddie Roberson Jr. y su padre

* Dos Ginóbili en cancha, otro en el banco y el menor en la tribuna

* La furia del clima derrumbó a Estrella y su gente volvió a ponerlo de pie

* La visita de Chaney a la ciudad y la curiosa historia del video que le llegó de Pepe

* Revolución cubana en el Casanova, con un uruguayo y un estadounidense defendiendo a Bahía