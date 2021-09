El básquetbol, un bien de familia para los hermanos Germán y Lucas Andrés

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Los hermanos Andrés, con sus cuatro años de diferencia (Germán tiene 29 y Lucas 25) eran parte del decorado de Pueyrredón. Pasaban las horas ahí, a la vuelta de su casa, picando la pelota, jugando, compartiendo, disfrutando del club y amigos.

Cuando el mayor era Infantil, se despegaron y fueron a Villa Mitre, del cual Germán y su papá Claudio son fanáticos.

El tiempo consolidó en el juego a Germán y, tras su paso por el Federal, volvió a Bahía para reforzar a Pacífico, donde debutó el jueves, anotando 17 puntos, en la victoria ante Olimpo, 79 a 77.

Lucas, por su parte, a los 15 años optó por dejar de jugar, para dedicarse al arbitraje, siendo actualmente uno de los que pita hasta en Primera.

—¿Coincidieron alguna vez como jugador y árbitro?

Germán: —Nunca. No me llegó a dirigir, tal vez me tique durante estos tres meses que voy a estar acá.

—¿Te gustaría?

—Me sería indistinto.

—Lucas, ¿te gustaría dirigirlo?

—Lo conozco bien, le sé las mañas, todo...

—Germán, ¿qué pensaste cuando Lucas decidió ser árbitro?

—Está en cada uno. Lo eligió, ya dirige Primera y hasta estuvo en Provinciales. Se está haciendo una carrera.

—Lucas, ¿no renovaste para dirigir como árbitro Provincial?

—Es así. Me bajé por varios motivos, incluso de desgaste.

—¿Tenés otra actividad?

—Hice un curso de peluquería y tengo ganas de hacerme camino en el rubro. Pero estoy conforme dirigiendo el torneo local.

—Entiendo que querés consolidarte, pero sin ser prioridad el arbitraje.

—Así es.

—De todos modos, ¿vas notando la evolución?

—Sí, es partido a partido.

—Se te ve callado, tranquilo. ¿Te perjudica para arbitrar?

—Soy tranquilo, pero...

Germán: —Las veces que lo vi dirigir, impone respeto. No deja que lo pasen por arriba. Afuera de la cancha sí es medio tranquilo y yo soy bastante más caradura que él, pero adentro tiene su personalidad.

—¿Lo aconsejás?

—Lo vi pocas veces y nunca dirigir Primera.

—El árbitro siempre es blanco de reclamos. ¿Te incomoda cuando te hablan de tu hermano el árbitro?

—Tengo amigos que me dicen “che, tu hermano me cobró esto o lo otro, que hdp”, pero él puede equivocarse igual que yo como jugador. No pasa nada.

—Lucas, ¿hay alguna categoría más difícil de arbitrar que otra?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

—A mayor nivel, obviamente juegan mejor, se entiende más el juego y tocás mucho menos. Trabajamos mucho en menores, a veces con chicos nuevos, a quienes se les habla, se le explica el sentido de pertenencia del Colegio.

—¿A veces, en menores, es más difícil el entorno que el propio juego?

—Puede ser, pero siempre hay que tratar de hablar y concientizar.

—¿Qué te motiva para ser arbitro?

—Me gusta mucho el deporte. Y es lindo poder ser parte, crecer, aprender, sentir la adrenalina de un partido. Además, en el Colegio me hice de amigos.

—¿Te cuesta olvidarte cuando no tuviste un buen partido?

—Trato de no detenerme en eso; sí pienso en qué me equivoqué y aprender para que no vuelva a pasar.

—¿Qué es lo más reconfortante para el árbitro?

—Soy muy autocrítico. A veces el partido sale bien y te vas contento, y otras que no. Es como le pasa al jugador.

—Germán, ¿tuviste problemas con los árbitros?

—No. Por ahí se te puede escapar alguna palabra, pero son seres humanos y se equivocan como nosotros. Nos conocemos todos. Inclusive, a veces algunos vienen a casa, por él.

—Lucas, ¿te favorece la altura?

—Sí, se puede dirigir con mayor perspectiva y al tener piernas largas me favorece para correr. El último estirón lo pegué a los 18 años, después me arrepentí de haber dejado de jugar, je.

—Germán, ¿a vos cuánto te perjudica la altura?

—Mido 1m80 y me hubiera gustado tener unos centímetros más, pero me las rebusco, soy un poco bicho, rápido, ágil; no me perjudica.

—¿Jugando el Federal la altura te limitó más en defensa o en ataque?

—Más en defensa. En ataque cuando me enfrento con uno más grande desequilibro con velocidad.

—¿El tiro lo trabajaste por necesidad?

—Antes era base y desde hace cuatro años me pusieron de tirador. Venía intentando soltarme un poco más para el tiro, Andrés (Iannamico) me definió como jugador revulsivo y me quedó. Y cuando ya me tenían como un dos tirador fui perfeccionando el tiro y buscando otras alternativas. Igual, si me necesitan de base puedo hacerlo.

—¿Qué te dejaron estas experiencias en el Federal?

—Está muy bueno, conocés otra gente, diferentes culturas. Hay mucha diferencia entre Corrientes o Entre Ríos con Bahía. Allá la gente es mucho más amena, acá somos más distantes. Tengo amigos por todos lados.

—¿Te quedó algo pendiente con Villa Mitre o Pueyrredón?

—Sí. Ser campeón con Villa Mitre. Me acuerdo la final que perdimos con Bahiense. Y la espina más grande fue lo que pasó en el Federal con Huracán de San Justo. Ese año estábamos muy bien y muy entusiasmados. Me quedó la duda de qué hubiera pasado.

Recorrido

Germán jugó en Pueyrredón, Villa Mitre, San Lorenzo y Pacífico. Afuera de la ciudad, en Atlético Saladas de Corrientes y BH de Gualeguay.

—¿Nunca pensaste, como tu hermano, en dejar de jugar?

—En ningún momento se me cruzó por la cabeza. Es más, cuando volví a Pueyrredón fue como que inicié mi carrera en Primera. Después de descender y de volver a subir, ya a mitad de año arranqué el profesionalismo jugando el Federal en Villa Mitre.

—¿El básquetbol es tu carrera?

—Durante la pandemia, al caerse una opción a último momento de un equipo del Federal, tuve que buscar un trabajo y entré en una mueblería hasta hace un mes, pero yo soy basquetbolista.

—¿El parate te hizo replantear algo respecto de tu futuro?

—Ojalá que pueda explotar, pero sé que casi con 30 años, jugando es difícil salvarme económicamente. Sé que en algún momento se puede terminar y tendré que buscar otra actividad, pero no miro a futuro, vivo el día a día y hoy soy feliz jugando al básquet. Sé que puedo dar el salto a la Liga Argentina, tengo muchas ganas y estoy trabajando para eso. Antes de la pandemia en Gualeguay estábamos bárbaro, segundos y muy entusiasmados; la pandemia nos afectó. Una pena.

Los hermanos Andrés volvieron a las canchas en Bahía. ¿Se cruzarán en alguna...?