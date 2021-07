“Si Villa Mitre juega en la ruta de Unión no tiene chances de ganar”

Por Fernando Rodríguez

Más tranquilo que Lisandro De Tomasi, su amigo y ex asistente en Oberá, el técnico José Luis Pisani, ya en nuestra ciudad tras ser eliminado con Salta Basket, habló de su experiencia y dio su visión de Villa Mitre y Unión de Santa Fe, que irán por el ascenso a la Liga Nacional, a partir del domingo, en Buenos Aires.

—Perdieron en semifinales de Conferencia. ¿Terminaron como pensaban o se quedaron con ganas de dar un pasito más?

—Para la organización fue algo impensado. Esta temporada fue un cambio de rumbo total, con el presupuesto más acotado de la historia de Salta Basket. Ante esa realidad, decidí utilizar solo tres fichas mayores y siete Sub 23, por lo que creo fuimos el equipo más joven de la categoría. La verdad que, previo a todo esto era rezar para entrar en playoffs. El Norte es durísimo, aunque fuimos sorpresa y casi dejamos afuera a uno de los candidato como Villa San Martín. Terminó siendo un juego de hombres contra nenes y nos sacaron, en buena ley, la posibilidad de jugar la final.

Lisandro De Tomasi, en la práctica de anoche.

—¿Cómo viste a Unión, el rival de Villa Mitre?

—Empezó a mitad de tabla, y a medida que pasó el torneo fue sumando jugadores. Primero, a (Cedric) Blossom, un extranjero garantizado para la categoría y último a (Leonardo) Lema (ex Atenas), que le dio un salto de calidad a un equipo que se consolidó al final de la etapa regular.

—Un equipo sólido.

—Hoy en día me parece que es un equipo temible en todas las líneas; tiene 10 jugadores de rotación constante, mucha calidad física para jugar y algunos que pueden sorprender, saliéndose del libreto y anotando puntos.

El plantel de Unión.

—¿Blossom marca diferencias?

—No es el jugador que va a meter 30 puntos, pero te garantiza una franja entre los 15 y 20 puntos... Es un equipo muy complejo, porque juega a una velocidad de ejecución muy alta, que es su ADN. Son muy duros en los cierres y con (Andrés) Jaime que los libera en esos momentos.

—Claro, el que definió el primer juego contra Villa San Martín.

—Metió un triple después de pick and roll, robó una pelota, metió un doble en bandeja y otro, así lo quebró. En Salta, a nosotros nos ganaron con un doble largo de él. Tiene 19 años, es un pibe, pero tiene una claridad increíble. Es un equipo con muchos puntos en las manos. Me parece que son dos ritmos de juego totalmente diferente con Villa Mitre.

—Aunque los dos, con su libreto, llegaron hasta acá. De ahí lo interesante de este cruce, ¿no?

—Villa Mitre tiene ese ADN, con ataques estacionados, ordenados; con total respeto, jugando al básquet de antes con el pase extra, con mucha claridad de un líder como (José) Gutiérrez. Pero juega a meter sesenta y pico y Unión, a 80 o 90. Son totalmente opuestos. Así, Unión le ganó a Villa San Martín o Ameghino y Villa Mitre hizo lo mismo con otros rivales.

—Hay que ver quién predomina.

—Creo que quien intente jugar como el otro va a perder. Si Villa Mitre juega en la ruta de Unión no tiene chances de ganar y no lo veo a esta altura a Unión jugando en la ruta de Villa Mitre. No creo que cambie su planificación, porque tiene jugadores muy versátiles como De Pietro, Maxi Martín, Jaime, Blossom, Lema... Va a ser una final muy linda de ver.

—¿Considerás que en condiciones normales de competencia otra podría haber sido la final?

—Los dos hicieron grandísimos méritos para jugar la final, pero lo que conozco, por plantel, presupuesto y ambición, los candidatos eran Unión, Villa San Martín y Ameghino.

—¿Y del Sur?

—En el Sur, Villa Mitre estuvo siempre en lugares de privilegio y Viedma, por personal, experiencia, y por tener las mejores fichas Sub 23 de la categoría, sacaba mucha diferencia. Creo que fue una temporada muy particular, jugando en burbujas y tanta cantidad de partidos. Sí creo que es muy diferente jugar al mejor de tres que de cinco. A cinco es más genuino y real. De todas maneras, seguramente fueron los que mejor hicieron las cosas.

—¿Qué enseñanzas te dejó trabajar en estas condiciones?

—Tuvimos 19 casos de COVID, solamente zafé yo. La verdad que fue un aprendizaje terrible. Primero porque fue la primera vez que en tan poco tiempo tuve que poner a competir a un equipo y después, por la constante cantidad de hisopados, porque así lo exigía el gobierno de Salta. También, el post COVID con un par de jugadores, a quienes después de verlos jugar nos dimos cuenta que había sido una locura ponerlos. Como entrenador me dejó muchas enseñanzas; preocuparte por la salud de quien tenés al lado te hace ver otra realidad del jugador y de todos los que conforman el plantel.

—Te humaniza más.

—Exactamente. Esa es la palabra.

—¿Tenés contrato?

—Sí. Me salió la posibilidad de irme a Italia, a la cuarta división, lo cual me hizo demorar la confirmación en Salta. Fueron horas difíciles para decidir, pero estoy convencido de que tomé la mejor decisión.