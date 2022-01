Franco Ruesga y la felicidad de una carrera, en un camino con muchos obstáculos

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

(Nota publicada en la edición impresa)

Fueron muchos golpes seguidos los que sufrió Franco Ruesga. Acaso, los mismos que hoy lo encuentran más fuerte que nunca, ilusionado, mientras atraviesa el período de rehabilitación de su última intervención quirúrgica.

“Ya estoy caminando, haciendo ejercicios y ganando masa muscular”, cuenta, desde Monte Hermoso, donde está renovando el aire.

Trazando una línea de tiempo, el base tuvo diferentes obstáculos desde que decidió probarse en España.

Su primer viaje lo hizo respaldado por la experiencia en Olimpo (Federal y Liga Argentina), Sol de Mayo y Villa Mitre (F) y Centro Español (LA).

Las dudas tras la rotura de ligamentos cruzados mientras jugaba para el tricolor estaban superadas. Y ya había pasado la prueba con el equipo de Plottier.

De acá se fue bien. Allá empezó mal.

“En mi primera experiencia (CB Solares, en la Liga EBA) me diagnosticaron miotonía muscular y literalmente no me funcionaban los músculos, lo cual me impedía jugar con normalidad”, explicó.

“Estando lejos de mi casa y en medio del rebrote de la pandemia, en invierno, no solo tuve que lidiar con el desarraigo, sino con todo esto. Fue bastante duro todo ese tramo. Al final -agregó- prácticamente ni jugaba, pero nunca tuve intención de dejar, porque los estudios iban dando bien”.

Paralelamente continuó con la carrera de Educación Física y se recibió, lo cual le sirvió para olvidar la otra parte.

Superados los problemas físicos, durante el verano se puso en forma. Y le surgió la chance de cambiar de equipo, mudándose a Santander, para jugar por Cantbasket 04. Quería revancha. No pudo tenerla. O, sí, en parte.

“Ya tenía ritmo y mucha participación jugando casi todos los partidos, pero me rompí los cruzados”, contó, en este caso, de la pierna derecha.

“Es bastante común que si te rompés una pierna (sic) después puedas lesionarte la otra”, asumió.

Fueron, en total, 12 partidos con la camiseta de Cantbasket, promediando 7,4 puntos y 3,5 asistencias.

El 29 de diciembre pasó por el quirófano, siendo operado en nuestra ciudad por el doctor Fernando Olmedo.

“Ya estoy caminando, haciendo ejercicios y ganando masa muscular. Para el próximo torneo, que arranca en agosto, llegaría muy bien”, se ilusionó.

Su destino, por ahora, es incierto.

“No sé qué puede pasar. La idea es asentarme en lo deportivo y meterme de lleno, aunque estoy dispuesto a desarrollar algo paralelo en caso de que surja”, explicó.

Lo positivo es que mientras estuvo sano pudo certificar sus posibilidades reales en ese nivel.

“Comprobé que podía jugar, estaba a la altura y me generó esperanza de seguir creciendo, inclusive, con ilusión de subir alguna categoría. La idea es meterle de lleno y ver hasta dónde puedo llegar”, avisó.

Mientras tanto, su equipo continúa compitiendo.

“Mi cabeza sigue allá, donde volveré para tratar de seguir sumando experiencia”, contó.

Al margen de no poder completar el torneo, Franco destacó la predisposición dirigencial.

“Se portaron muy bien con el tema de la lesión y fue por decisión propia operarme acá”, aclaró.

El período que disfrutó del juego, el mismo se desarrolló en un contexto particular, con testeos permanentes y sin público en las canchas.

“La Liga EBA (cuarta división) es bastante amateur, no todos cobran, excepto los extranjeros, y hay varios que estudian”, detalló.

Su equipo tiene un bahameño, un dominicano, un estadounidense y un danés.

"En este caso, lo que te va a llevar hacia arriba o hacia abajo es la forma que tengan de ser y la predisposición para entender las situaciones que puedan presentarse. Por suerte, en este equipo se adaptaron todos muy bien”, resaltó.

Muchos jóvenes -y no tanto- dejan el país sin ningún destino claro ni respaldo laboral. En cambio Franco tiene la base del deporte.

—¿Te seduce la posibilidad de desarrollarte en Europa más allá del básquet o aún tomás el deporte como prioridad?

—En principio la idea era crecer deportivamente, viajar y vivir otra cultura. Mi intención sigue siendo apostar a lo deportivo, aunque el desarraigo te ayuda a crecer en otros aspectos y evaluar opciones.

Franco Ruesga, a los 24 años, aún tiene mucho por recorrer. Sabe lo que quiere y en busca de ese objetivo continúa recuperándose y tachando los días.

