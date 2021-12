Turcato, después de una noche inolvidable: “No es la idea que me copien ni ser ejemplo como jugador”

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

Argentino y Bahía Basket estaban 79-79, restaba 1m40 y Julián Turcato erró dos libres. La herida, profunda, tuvo rápida cicatrización cuando, a 11 del final, Rulo volvió a la línea y metió los dos tiros que decretaron el triunfo celeste: 85 a 84.

Fue el 28 de noviembre de 2019 y la serie por el ascenso directo quedó 1-1.

Dos años después, el último martes 30, 9 de Julio ganó 96 a 89, repitiendo algunos protagonistas de la historia anterior: Bahía Basket, los libres y Turcato como actor principal, quien esta vez le sumó puntos a su gran actuación.

“Nunca había metido 39 –aclaró-. Y no me di cuenta que eran tantos”.

—¿Cuándo te diste cuenta?

—Cuando me dijeron que había metido 21 libres.

Esas dos cifras, 39 puntos y 21-24 en libres (más 2-8 en triples y 6-11 en dobles) son la más altas de la temporada de Primera, en el básquetbol local.

—Parece que Bahía Basket te sienta bien como rival.

—Sí, aunque la primera vez, jugando para Argentino, perdimos la serie final. Igual, el juego de ida y vuelta que proponen hace que tomes muchas posesiones.

Turcato tiene 26 años. Empezó jugando en Estrella y siendo preinfantil pasó a 9 de Julio, donde estuvo siempre, a excepción de 2019, que pasó por Argentino.

—Los tiros libres, generalmente, no siempre se practican con la seriedad que merece o se utiliza como tiempo de descanso en el entrenamiento. ¿Haber metido 21 fue algo circunstancial?

—Los libres terminan definiendo partidos. Como entrenadores no siempre le damos el valor necesario y se priorizan otros aspectos en los entrenamientos. Mi realidad es que los practico, porque generalmente llego antes del horario de entrenamiento de los chicos y me pongo a tirar.

—¿A qué le atribuís más importancia para haber metido 21 de 24: mecánica, concentración, hábito...?

—Para mí es tirar cantidad.

—Con la diferencia que un entrenamiento no tiene el contexto de partido.

—Esas ya son cuestiones mentales. La pelota pesa más o no. El otro día empecé metiendo y ya entré en confianza.

—¿Este rendimiento individual opaca un poco el valor que tuvo la victoria o es un combo perfecto?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

—Fue un lindo partido en lo grupal y haber ganado nos permitió dar un pasito más, porque estábamos iguales con Bahía y, máxime, porque se nos vienen dos cruces importantes como Estrella y Pacífico.

—¿Los consideran rivales directos?

—Sí, ni hablar. Hoy en día está todo muy comprimido. Se fue un poquito para arriba Napostá, que me parece el mejor armado, pero el resto somos de mitad de tabla.

—¿Te parece que después de meter 39 puntos te van a asignar defensas más exigentes?

—Los técnicos de los próximos rivales me conocen, porque a Lucho (Deminicis) lo tuve toda la vida y Andrés (Iannamico) me dirigió en 9 de Julio. Lo importante es que tenemos variantes ofensivas y nos repartimos los puntos.

—¿Considerás que este partido que tuviste fue casual?

—Es parte de mi juego intentar ir hacia el aro. No venía bien en ofensiva, pero la realidad es que siempre me gustó más penetrar que tirar de afuera.

—¿Por falta de confianza?

—Creo que un año estuve derecho de afuera, después siempre me gustó ir al aro. Y este año tenía que tomar más esa responsabilidad.

—¿Por necesidad del equipo?

—Si bien no soy tan grande, con 26 años, junto con Agustín (Pena), Pordo (Pordomingo) Fausto (Vasconcelo) y el Ruso (Facundo Damiani) somos los mayores del equipo y los que tenemos más responsabilidades.

—¿Pesa?

—La verdad que no, porque somos todos del club y el entrenador (Andrés Larrasolo), con quien nos une una relación de amistad y en mi caso es colega, nos da mucha confianza.

Turcato, además de jugar, dirige Juveniles, Cadetes B, Mini, Premini y Escuelita, más Primera e Infantiles Femenino.

—¿El Turcato entrenador saca de foco al Turcato jugador?

—Mi idea es jugar. Este año me pasa que estoy muchas horas en el club, no puedo hacer parte física y me está costando. Llego a entrenar medio saturado.

—Bueno, pero el último partido imagino que habrá sido una inyección.

—Estoy contento, porque le ganamos a un equipo conformado por chicos que entrenan mucho, están muy bien físicamente y viven de esto.

—Seguir jugando y, paralelamente ir formándote como entrenador, ¿te ayuda a desarrollarte como jugador?

—Sí y no. Me ayuda para leer determinadas situaciones de juego y me perjudica cuando me paso de vueltas.

—De alguna manera sos el espejo de chicos y chicas que dirigís. ¿A veces te miden por lo que ven de Julián jugador y no entrenador?

—No me pasó, pero pienso que puede pasar. Inclusive, dirijo a los juveniles, con quienes comparto equipo en Primera. Obviamente hay cosas que enseño que, como jugador, no puedo desarrollarlas. No es la idea que me copien ni ser ejemplo como jugador.

En consecuencia, más de un jugador que dirige Julián, después de ver lo que hizo el martes intentará ser como el entrenador, ese que metió 39 puntos, con 21 de 24 en libres...