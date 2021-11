Christian Germain: “Somos el único club que en vez de pagarles a los jugadores les cobramos”

Por Fernando Rodríguez

La Falda estaba en una encrucijada: transformaba su cancha de básquetbol para alquilarla y que jugaran al fútbol o continuaba con la principal actividad deportiva del club.

Sus dirigentes habían dado un paso al costado. Mientras, Christian Germain llevaba a Felipe (de 12 años, su hijo mayor), que seguía los pasos de sus amigos.

“Me ofrecí a dar una mano, aceptaron y empecé en 2019”, recuerda.

Lo curioso es que sus raíces son de Olimpo, donde, incluso, había sido convocado para sumarse a un grupo de ex jugadores que permanecieron un tiempo trabajando con el básquet.

“Estaban los Grippo, el Colo (Altieri), Rodrigo Gómez y otros. Me invitaron a participar, aunque no pude dedicarle tiempo. Después ellos pasaron a la comisión directiva y yo me desvinculé totalmente”, reconoció.

Su papá, Raúl, fue dirigente varios años, junto con Rodolfo Gómez.

—¿Te considerás de Olimpo?

—Y... Digamos que ahí aprendí todo, pero si tengo que elegir un club, más allá de que llevo los colores guardados, hoy, como siempre, me identifico con el lugar donde estoy.

Christian era un saltarín, de buena mano, que llegó a ser jugador de selección bahiense, aunque dejó Olimpo a los 20 años.

“Durante tres años Lito (Fruet) me fue a buscar al negocio, hasta que el último acepté y me sumé a Independiente. Jugué cuatro años más”, repasa.

Actualmente trabaja codo a codo con Darío Polito, otro fiel colaborador. Y en el staff técnico, además de Ignacio Elorriaga, Fernando Alvarez y Sergio Conti, este año se sumó Juan Miguel Vigna, aquel base, zurdo, uno de los talentosos que dio ela ciudad.

“Lo de Miguel fue extraño y divertido -cuenta-. Tenemos un grupo de ex olimpienses, un día faltaba un técnico, pregunté si conocían alguno para llamar y Mariano Grippo me lo sugirió. Yo no sabía que él estaba haciendo el curso. Le gustó la idea y aceptó”.

—También podría ocupar ficha de jugador, je.

—Lo estuvimos charlando, el problema es el entrenamiento. Está escaso de tiempo. Tiene un nene jugando en Napostá y fue papá por tercera vez. Pero aporta mucho conocimiento y tiene total libertad para trabajar, como el resto de los entrenadores.

—¿Con qué realidad te encontraste en La Falda?

—Cuando entré tenían entre 3 y 4 meses de deuda de presupuesto mensual. Hoy estamos mucho mejor, actualizamos las camisetas, mejoramos la luminaria... Lo que pasa que, para como veníamos, la pandemia nos desaceleró.

—¿La falta de espacio es lo que más los limita para el crecimiento?

—La posibilidad es ampliarse construyendo una cancha alternativa de dimensiones más chicas a la oficial, y el lugar es donde están las bochas, pero no nos permiten avanzar.

—¿Cuántos chicos tienen?

—Hoy son aproximadamente 90, estamos sobrepasados y no tenemos lugar. Y nos faltan tres categorías: U15, U17 y U19. Este año probamos jugadores, vinieron 40 y quedaron 16, con la idea que entrenen todos juntos y jueguen en Sub 23 y Segunda. Para que eso se concrete, había que cubrir el costo del entrenador y el preparador físico. El resto lo afrontábamos nosotros. Lo que no queríamos era sacar plata de los menores para bancar a los mayores.

—¿Y?

—Armamos los dos equipos. Y entre los que quedaban y los pocos que se incorporaron y no sabían jugar, le propuse a Miguel, como estaba empezando a dirigir, conformar una categoría no competitiva y que jugaran entre ellos. Somos el único club de Bahía que, en vez de pagarles a los jugadores de Segunda les cobramos.

—¿Literalmente?

—Es así. El único que no paga es Seba Ranieri, porque es profe de escuelita.

—¡Qué curioso!

—Es que me encontré sin plata y con la obligación de jugar.

—¿Aceptaron las condiciones los que se fueron sumando?

—Sí. Están jugando y si no pagan, no juegan. Es que no tenemos otra forma de mantenerlo. No estamos de acuerdo con que sea obligatorio tener que presentar un equipo de Segunda, pero entendemos que, de lo contrario, no habría muchos equipos participando. De todas maneras, nuestra base es que somos formadores de personas dentro del ámbito deportivo.

—¿Te considerás de los dirigentes de paso que están acompañando a sus hijos o te ves siguiendo este camino?

—Creo que todos tenemos que permanecer un período prudencial, porque entiendo que si te quedás, todo se va enlenteciendo y se van haciendo las cosas únicamente como le gusta a una persona. Por eso, mi idea es estar tres o cuatro años y, paralelamente, ir armando un equipo para rotar.

—Es difícil en un club chico y sin mucha gente. ¿Lo estás logrando?

—Estoy en pleno proceso. No voy a estar mucho tiempo más como dirigente de La Falda.

—Tu papá actualmente es presidente del Yate Club Monte Hermoso. ¿El liderazgo lo heredaste?

—Nosotros estamos acostumbrados a llevar adelante organizaciones (desde lo empresarial) y a ordenar, a tener procedimiento de trabajo y metas. El manejo económico también es importante. En el club sistematizamos todo lo que es cuotas, pagos de proveedores y profes, prácticamente no tocamos dinero. Así, también lo hacemos más transparente y controlable.

El valor de encontrar entusiastas como Christian Germain, no hace más que movilizar a un club que vive su realidad, similar a la de varios y diferente a la de otros del básquetbol local.

En definitiva, la prioridad es darle espacio a los chicos, educarlos, enseñarles y, en este caso, mantener en la ciudad otra cancha abierta.