El campo y el tren de las oportunidades que pasó (pero está de regreso)

Guillermo D. Rueda [email protected] Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Un clima que hasta hace solo 2 años era impensado, más allá de la consabida frase de la esperanza como lo último que se pierde, atraviesa el sector agropecuario en la Argentina, por expresarlo de un modo genérico y sin atender cuestiones puntuales de economías regionales y correcciones y adecuaciones por venir (es el anhelo), que se continúan reclamando desde las distintas cadenas.

Este estado de ánimo lo expresan los propios actores, ya sea desde los sectores productivos de la agroindustria y de las instituciones y entidades vinculadas, así como desde los ámbitos gremiales.

Aun antes de otra rebaja de retenciones a la exportación de cereales —alrededor de 2 puntos en soja (al 24 %), en trigo y cebada (al 7,5 %), en maíz y sorgo (al 8,5 %) y en girasol (al 4,5 %), que se oficializó el último jueves 11—, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Méd. Vet. Ignacio Kovarsky, en diálogo con este medio admitió: “Apreciamos este cambio de época a nivel nacional. Nos valoran, nos ponen en el escenario mundial y nos dicen que continuarán bajando impuestos en la medida que se pueda” —aunque dejó su impronta—: “Sin embargo, no damos cheques en blanco y seguiremos insistiendo todos los días, y en los tres niveles del Estado, sobre la urgente necesidad de reducir la carga impositiva y simplificar la vida de quienes desean trabajar”.

La explicación de este momento, imposible de elaborar a partir de un relato sino comprobable por el contraste de las cifras, puede apreciarse en que, más allá de la actual campaña triguera, con inicios de siembra que preveían unas 20,5 millones de toneladas, fue subiendo hasta las 24 M/T y esta semana se presumen una 27 M/T (el recórd en toda la historia es de 22,4 M/Y en 2021/2022), la consultora Agritrend había estimado la campaña agrícola 2025/2026 con una siembra de 40 millones de hectáreas y, de acuerdo con las condiciones climáticas, una producción de entre 145 y 148 millones de toneladas.

Ponerle el número a la casa a estas cifras es precisar que, con un FOB promedio igual que la campaña previa de 324 dólares por tonelada, las exportaciones se producirán por un total de unos U$S 36.000 millones (respecto de los U$S 33.000 M de la campaña 2024/2025).

Por mencionar solo una posición respecto del presente y del futuro, en cuanto a las modificaciones sobre DEX y demás que se vienen produciendo desde diciembre de 2023, las Bolsas de Cereales y de Comercio de todos el país (entre ellas de la Bahía Blanca), comunicaron que este nuevo paso contribuye a mejorar la competitividad, a promover la inversión y a generar condiciones más favorables para el desarrollo de toda la cadena agroindustrial, que es uno de los motores esenciales de la economía argentina: “Reafirmamos nuestro compromiso con una agenda que impulse mayor previsibilidad, reglas claras y un entorno impositivo que acompañe el crecimiento sostenible de la producción y de las exportaciones del país”.

No es diferente el panorama para la ganadería, tal como se ha escrito en esta columna en el último tiempo. En este sentido, también se expresó la Fundación Producir Conservando (FPC): “El buen momento de la carne vacuna se consolida en el aumento de las exportaciones y se mantiene en el consumo interno en 50-52 kilos por habitante por año. Pero hay más: la demanda mundial crece sostenidamente, se abren nuevos mercados y se incrementan cuotas de exportación que permiten pensar en un crecimiento del volumen y de la calidad, ya que en los últimos años las exportaciones, mayoritariamente, fueron de carne de vaca y con destino a China. Incluso, para las proyecciones del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) la demanda de carnes, ya sea en pollo, porcina y vacuna, mantiene una tendencia creciente y se esperan precios firmes”.

También se afirmó que la producción láctea crece sostenidamente y que mejoran los precios de exportación con demandas externas moderadas, fortalecidas por el regreso fuerte de la demanda de manteca y de quesos, fundamentalmente en China. Y que la escasa utilización de granos forrajeros y harinas proteicas para la producción de carnes adiciona una relevante oportunidad para los años venideros.

Está claro de que el tren de las oportunidades para el campo argentino ya pasó (varias veces), pero al parecer ha regresado. Ahora solo resta que todos los actores involucrados aparezcan en el mismo vagón para llegar al mismo destino.

