"A Olimpo le rechacé dos llamados anteriores; sigo priorizando trabajar en Bahía", dijo Carlos Mungo

"A Olimpo le dije dos veces que no en distintas oportunidades. Me seducía lo que hacía en Villa Mitre, tenía un arreglo pactado y de ahí no me sacás, porque soy de palabra, y tenía una especie de deuda por todo lo que vivimos en los últimos años. Cuando apareció lo de Olimpo y acepté, al primero que se lo dije cara a cara fue a Juan José (Larroca), porque nos une un amistad y eso va más allá del fútbol".

Carlos Mungo habló de cómo fue el reciente traspaso de Villa Mitre a Olimpo y de todos los pormenores que se tejieron alrededor de este tema, habida cuenta que el DT estuvo 7 años dirigiendo al tricolor, con un total de 223 partidos (109 victorias, 76 empates y 48 derrotas, con un 58% en puntos).

"Hoy estoy metido en un nuevo proyecto, con la cabeza puesta en lograr el ascenso. Olimpo es un club importante, un club de la ciudad en el que ya estuve en una ocasión. Estoy convencido que, con mi cuerpo técnico, le podemos aportar mucho al club; sabemos los jugadores que se pueden llegar a quedar y los que van a llegar; de hecho ya sumamos a tres refuerzos y van a venir más. Son jugadores de mi gusto, los pido porque los conozco y se lo que me pueden dar en la cancha", agregó Mungo, quien estuvo en el Diario Deportivo, perteneciente a La Nueva Play, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15.

"¿Por qué me fui de Olimpo en 2015? Por una decisión personal. Esto se lo dije a Alfredo (Dagna) y lo entendió. Yo creía que no se estaban haciendo las cosas como correspondían. Iba a trabajar y me encontraba con un panorama que no me gustaba. Consideraba que había 'amiguismo'. Si vas escalando puestos y no lo hacés por capacidad sino por amiguismo eso a mí no me gusta. Hubo una o dos situaciones que ocurrieron con un par de jugadores y no me sentía cómodo. Prioricé mi salud", remarcó.

"Buscamos jugadores de las características que nos gustan a nosotros. Quienes se quedan es porque consideramos que pueden jugar. En Villa Mitre mis opciones eran utilizar el mismo sistema reiteradamente por las características de jugadores que tenía. Dos veces usé línea de 5 y me dio resultados, porque ganamos en una cancha como la de Rincón de los Sauces que no ganaba nadie. Eso sí, más de los esquemas, priorizo la conformación del equipo. Si tenés demasiados nombres con todos no podés jugar y eso ya se los trasladé al plantel de Olimpo, lo hablé con cada uno", apuntó.

La nota completa a continuación: