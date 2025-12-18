El humor también veranea: Juli Bellese presenta su unipersonal en Monte Hermoso

El humorista argentino Julián Bellese, uno de los nombres más reconocidos del stand-up nacional, llega este verano en Monte Hermoso con su unipersonal cargado de ingenio, anécdotas personales y personajes entrañables.

Tras consolidarse en escenarios de todo el país y redes sociales, Juli presenta un espectáculo renovado que combina observaciones de la vida cotidiana con su estilo espontáneo y descontracturado, perfecto para arrancar el año con carcajadas aseguradas.

Una oportunidad ideal para disfrutar de una noche diferente en familia en plena temporada veraniega. Las entradas ya están a la venta a través de ticketbahia.com.