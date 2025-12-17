Melania Trump anunció una película sobre su vida: el tráiler

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sorprendió a todos con el lanzamiento del tráiler de su primera película documental, producida por el estudio MGM.

A través de una publicación en sus redes sociales, la esposa del polémico Donald Trump anunció la fecha de estreno del proyecto que trata sobre su vida antes de convertirse nuevamente en primera dama, tras la victoria de su marido en las elecciones estadounidenses.

“MELANIA, la película, exclusivamente en cines de todo el mundo el 30 de enero de 2026”, escribió junto al tráiler al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El film, titulado "MELANIA", no es una biografía sobre la vida de la ex modelo, sino una documental con acceso inédito a la vida e intimidad del Clan Trump.

En las primeras imágenes, las cámaras siguen a Melania en su domicilio en Mar-a-Lago, reuniones en la Casa Blanca y momentos íntimos que muestran su relación de madre e hijo con Barron Trump.

"Todo el mundo quiere saber, así que aquí está", se escucha decir a Melania en el tráiler que busca reforzar con la figura enigmática de la mujer que acompaña al Presidente de los Estados Unidos.

Los portales de cine estadounidense mencionan que el documental busca responder a las "teorías" que circularon sobre ella a lo largo de los años, además de enfrentar las críticas que recibió durante su paso por la Casa Blanca.

Según informó el medio The Hollywood Reporter, el documental es una producción que duró más de un año, que recorre momentos clave de la campaña del republicano y la vida en la Casa Blanca. (NA)