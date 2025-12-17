GH Generación Dorada: se conocieron los nombres de los famosos convocados

La conductora de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre, reveló ayer el nombre de dos famosos convocados a participar de Gran Hermano “Generación dorada”, la nueva apuesta de Telefe.

Si bien aclaró que “confirmados no hay nadie”, expuso el nombre de un famoso que ya declinó la oferta, y otro de una que muere por participar del nuevo proyecto del canal de las pelotas: “Están varios muy avanzados en cuanto a las pruebas y estudios previos a entrar, porque se les hacen pruebas que a veces no salen tan bien como las de Furia”, recordó.

“El convocado que dijo que no... el hijo de Adrián Suar. Toto. Lo convocaron a Toto y dijo que no”, reveló sobre la decisión de Toto Kirzner. “Para mí hubiera sido un gran participante: polémico, gracioso”, sostuvo Latorre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“La atrevida que quiere entrar... Morena Rial. Va a participar de GH Generación Dorada. Primero, cuiden hasta las bombachas porque no les queda nada... Un límite te pido. Está presa. Hace tres días estábamos con el debate para ver si estaba embarazada. Pidió la domiciliaria y no se la dieron. O sea, un límite”, opinó filosa sobre la incorporación de la influencer.

Además, aseguró que Morena habría mandado "el videíto para participar desde la cárcel”, alimentando las ganas y el morbo por querer entrar a la casa de Gran Hermano.

Otros de los nombres que circularon previamente fueron el de Daniela Celis y Thiago Medina. (NA)