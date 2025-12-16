Liniers y 9 de Julio quedaron a un paso de mantenerse en Primera

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Liniers y 9 de Julio quedaron a una victoria de mantenerse en Primera, tras vencer a Sportivo Bahiense e Independiente, respectivamente.

El Chivo se impuso 79 a 75, mientras que el albiazul venció 73 a 66.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En bandeja define Luciano Vecchi. Lo mirán Slonimsqui y Alen Ríos.

Alan García va para adentro frente a Gerónimo Stach.

Los cuartos partidos se disputarán el viernes invirtiendo la localía. Y, en caso de ser necesario un quinto, el mismo será el próximo martes.

Liniers 79, Sportivo 75

Liniers tuvo que remar para superar a Sportivo Bahiense, 79 a 75. De esta manera, de repetir el viernes, el Chivo automáticamente se mantendrá en Primera y, de lo contrario, tendrá otra posibilidad.

Esta vez el equipo que dirige Mauricio Vago pudo cerrar mejor que en oportunidades anteriores, anotó desde la línea 5-6 en 1m15 del final, donde tuvo un buen aporte Tomás Del Sol.

Bautista Olivera aleja el balón de Manuel Ayala.

De todos modos, Sportivo llegó a estar 14 arriba (34-20), en 6m10 del segundo cuarto, con buenos rendimientos de Gonzalo Martínez y Rodrigo Blanco, aprovechando los altos porcentajes de tiros a distancia.

Con dedicatoria fue la conversión de Rodrigo Blanco.

También, por momentos apareció Gerónimo Stach con los rompimientos y Manuel Ayala en la pintura.

Manuel Ayala, a pura potencia.

En Liniers, Franco Ferrari anotó 15 puntos y bajó 11 rebotes; Del Sol completó 14 unidades y 7 recobres, en tanto que Santiago Gattari terminó con 13 puntos (9-10 en libres) y Alan García, 15 (6-10 en t2).

La síntesis:

Liniers (79): S. Gattari (13), A. García (15), G. Groppa (2), B. Olivera (8), F. Ferrari (15), fi; T. Del Sol (14), O. Cancellarich, J. Marinsalta (8), T. Sabatini (4) y N. Ramos. DT: Mauricio Vago.

Sportivo (75): R. Blanco (19), G. Stach (7), G. Martínez (17), E. Miguel (5), M. Ayala (8), fi; U. Montes (4), A. Barbero, J. Tuero (2) y F. Escobar (13). DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Liniers, 12-22; 36-37 y 57-58.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Eduardo Ferreyra y Mariano Enrique.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Serie: Liniers, 2-1.

9 de Julio 73, Independiente 66

9 de Julio defendió la localía, venció a Independiente 73 a 66 y quedó a un triunfo de mantenerse en Primera.

En el primer partido 9 no pudo ante el viola, respondió de visitante y repitió de local.

Goyanarte ataca a Fernando Bonino.

Manuel Costa fue quien marcó el camino en el inicio, anotando los primeros 11 puntos (11-6), sumándose Santiago Ruesga y Carlos Fraga.

Hubo un buen debut en la serie de Fernando Bonino, aunque el local logró mantener la ventaja, con importante aporte de Sebastián Villegas.

Santiago Boyé intenta dominar el balón frente a Alen Ríos.

Con Alen Ríos, el viola (que no tuvo una vez más a Juan Pablo Morán, con un desgarro), recortó con parcial de 7-0 y entró al último cuarto 3 abajo: 51-48.

Santiago Ruesga trata de escaparle a Zonza.

En el último, con la continuidad de Costa, Ruesga, sumado a Francisco Anaya (12 rebotes) y Fraga (11), el equipo que orienta Julián Turcato se encaminó a la victoria.

La síntesis:

9 de Julio (73): S. Ruesga (13), F. Anaya (9), M. Costa (22), A. Almirón, C. Fraga (5), fi; F. Goyanarte (3), L. Vecchi (2), S. Villegas (17) y S. Boyé (2). DT: Julián Turcato.

Independiente (66): M. Schmir (3), J.I. De Pástena (9), A. Astradas (2), L. Figueroa (4), A. Ríos (23), fi; M. Zonza (4),F. Bonino (8), F. Slonimsqui (5), R. Catalá (8), V. Gemetro y D. Pavón. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: 9 de Julio, 21-15; 35-28 y 51-48.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 2-1.