Lionel Messi visitó un santuario de animales en la India y recibió un impresionante homenaje

Lionel Messi realizó una gira por la India y vivió momentos impensados. Luego de su revolucionaria llegada al país y el caos que provocaron los incidentes en el inicio de su estadía, el crack argentino visitó la ciudad de Vantara con una agenda cargada: estuvo en un santuario de animales, participó de rituales hindúes y recibió un impensado homenaje.

Vantara es una ciudad al oeste de la India que se caracteriza por su ecología y tratamiento de animales en cuidado, preservación y rehabilitación. Luego de un recibimiento tradicional con música y flores, Messi visitó el Big Cat Care Centre, un santuario o centro de rescate para grandes felinos como leones, tigres, leopardos, entre otras especies.

Allí, junto con Rodrigo de Paul y Luis Suárez, protagonizó imágenes impactantes cerca de imponentes leones y tigres. Por supuesto, las fotos generaron un gran repercusión entre sus fanáticos y se viralizaron en las redes sociales.

Por otra parte, el crack argentino visitó el hospital veterinario que funciona dentro del santuario y pudo ver procedimientos clínicos y quirúrgicos en tiempo real.

Además, se involucró en las tareas del lugar y alimentó diversos animales y acarició una jirafa, en una escena que maravilló a sus seguidores.

Durante esta visita, Anant y Radhika Ambani, jóvenes multimillonarios y herederos e integrantes de una de las familias con mayor fortuna de la India y del mundo, decidieron hacerle un homenaje muy particular: bautizaron con el nombre “Lionel” a una cría de león.

Para cerrar la gira, Messi jugó a la pelota con Prathima y Maniklal, una elefanta hembra y su cría que fueron rescatados tras trabajos forzados. El video del capitán de la Selección argentina junto al elefante fue una de las escenas más impactantes de la gira. (Fuente: TN).