Coudet se despidió del plantel de Alavés y tendrá a un exjugador de Olimpo como nuevo ayudante

Eduardo Coudet se despidió este lunes del plantel de Alavés, a la espera de que se haga oficial su salida del club para el posterior arribo a River.

El Chacho estuvo el frente de la práctica en el comienzo de semana y recibió un "pasillo" de los futbolistas, que de no mediar inconvenientes tendrán a Quique Sánchez Flores como sucesor del argentino.

Alavés quiere un resarcimiento económico por dejar salir a Coudet antes de la finalización de su contrato y en eso trabaja River para rubricar al cien por cien la operación.

El Chacho eligió a su nuevo ayudante de campo que lo acompañará en el Millonario: Damián Musto. Su exdirigido en Rosario Central se sumará al cuerpo técnico en reemplazo de Patricio Graff.

Lucho González, de gran paso por el club de Núñez, podría ser otra pieza del equipo de trabajo del DT.

Coudet seguirá a River esta noche a distancia y podría aterrizar en la Argentina el próximo miércoles, si todo marcha en carriles normales.

Alavés jugará recién el domingo ante Valencia en Mestalla, en un duelo crucial por la permanencia en primera división.