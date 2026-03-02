Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó este lunes su cotización a un valor promedio de $1.427 para la venta y de $1.376 para la compra en Bahía Blanca, registrando una caída de 0,16% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.435,00 (-0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.420 (-0,35%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846; el MEP cotiza a $1.422,2 (+0,2%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.459,6 (sin cambios).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 570 puntos básicos (-0,35%).