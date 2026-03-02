El plan de Medvedev y Rublev para huir desde Dubai por la guerra en Medio Oriente
Los tenistas rusos quedaron atrapados en los Emiratos Árabes Unidos.
En Dubai se vive una calma tensa, pero los tenistas encerrados en las dependencias del Creekside Hotel, a excepción de Daniil Medvedev, en otra residencia, se están empezando a impacientar.
Medvedev y Andrey Rublev ya tienen diseñado un plan de salida: viajar en coche hasta Omán donde espera un avión privado para trasladarlos la mañana del martes fuera de la zona de conflicto.
Hay sobre la mesa varias opciones como Turquía o Armenia, según informó hoy el diario español Marca.
Si los dos tenistas rusos salen hoy podrán llegar, sin problemas, a su siguiente cita del calendario, que es el Masters 1000 de Indian Wells. El torneo se inicia este miércoles, pero el debut de Medvedev y Rublev no sería antes del sábado 7 de marzo.
El resto de jugadores, con sus familias, entrenadores, supervisores de ATP..., para un total de más de 40 personas, están a la espera de un plan de evacuación cuyo objetivo sería llegar a Estambul. Para ello se está trabajando en la opción de fletar un avión desde Riad (Arabia Saudita).
Darderi, en Chile
El tenista ítalo-argentino Luciano Darderi (2) le ganó al alemán Yannick Hanfmann y se quedó con el título del ATP 250 de Santiago de Chile, el que le da cierre a la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.
Darderi, que se encuentra en el vigesimoprimer lugar del ranking mundial, se llevó la final por 7-6 (6) y 7-5, luego de 1 hora 49 minutos de juego.
Con el triunfo el nacido en Villa Gesell sumó su quinto título a nivel ATP, todos ellos conseguidos sobre polvo de ladrillo, y el primero de su temporada, viniendo de llegar a la final en el Argentina Open, dos semanas atrás.