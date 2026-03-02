El plan de Medvedev y Rublev para huir desde Dubai por la guerra en Medio Oriente

En Dubai se vive una calma tensa, pero los tenistas encerrados en las dependencias del Creekside Hotel, a excepción de Daniil Medvedev, en otra residencia, se están empezando a impacientar.

Medvedev y Andrey Rublev ya tienen diseñado un plan de salida: viajar en coche hasta Omán donde espera un avión privado para trasladarlos la mañana del martes fuera de la zona de conflicto.

Hay sobre la mesa varias opciones como Turquía o Armenia, según informó hoy el diario español Marca.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Si los dos tenistas rusos salen hoy podrán llegar, sin problemas, a su siguiente cita del calendario, que es el Masters 1000 de Indian Wells. El torneo se inicia este miércoles, pero el debut de Medvedev y Rublev no sería antes del sábado 7 de marzo.

El resto de jugadores, con sus familias, entrenadores, supervisores de ATP..., para un total de más de 40 personas, están a la espera de un plan de evacuación cuyo objetivo sería llegar a Estambul. Para ello se está trabajando en la opción de fletar un avión desde Riad (Arabia Saudita).

Darderi, en Chile

El tenista ítalo-argentino Luciano Darderi (2) le ganó al alemán Yannick Hanfmann y se quedó con el título del ATP 250 de Santiago de Chile, el que le da cierre a la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Darderi, que se encuentra en el vigesimoprimer lugar del ranking mundial, se llevó la final por 7-6 (6) y 7-5, luego de 1 hora 49 minutos de juego.

Con el triunfo el nacido en Villa Gesell sumó su quinto título a nivel ATP, todos ellos conseguidos sobre polvo de ladrillo, y el primero de su temporada, viniendo de llegar a la final en el Argentina Open, dos semanas atrás.