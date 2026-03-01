Milei celebró sus logros de gestión y atacó con toda dureza a los K: "Manga de chorros"

Con un agradecimiento especial por la presencia del intelectual liberal Alberto Benegas Lynch, a quien habitualmente califica como "prócer de la libertad", el presidente Javier Milei abrió a las 21.10 de este domingo su discurso de inauguración del 144º período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

En el inicio recordó la crisis económica con la que asumió su gobierno en diciembre de 2023 y aseguró que "estamos haciendo cosas que llevaban décadas pendientes y que van a hacer a la Argentina grande nuevamente".

De inmediato celebró las recientes victorias legislativas, como la aprobación de la reforma laboral y de la ley penal juvenil, así como "el primer presupuesto sin déficit fiscal en 100 años".

No habían pasado 4 minutos y Milei se despachó con el primer ataque a la oposición. Mientras el bloque oficialista lo vitoreaba cantando "presidente - presidente", el mandatario miró a los opositores y les dijo: "Ustedes también pueden cantar porque soy su presidente, les guste o no les guste".

Luego los trató de "manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa" en alusión a Cristina Kirchner, de quien dijo que "va a seguir presa".

Milei vivió un tenso momento a su llegada al Congreso, ya que lo recibió su vice y titular del Senado, Victoria Villarruel, con quien rompió relaciones a poco de comenzar el gobierno. El saludo fue un frío apretón de manos, a diferencia del cálido abrazo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El líder libertario remarcó que esta etapa de gobierno se centra "en la moral", buscando diferenciarse de las administraciones K acusadas en múltiples causas de corrupción. Los pocos peronistas presentes --entre ellos Juan Grabois y el titular del bloque de diputados Germán Martínez-- le recordaban las denuncias por los casos Libra y Andis.

Milei no bajó nunca el tono: "Kukas, nos encanta verlos llorar", dijo luego de celebrar que los piquetes en el país bajaron de 9 mil a cero y que se terminaron las intermediaciones en la distribución de planes sociales.

El referente máximo de La Libertad Avanza no se privó de atacar a la izquierda. Ante los reclamos de la diputada Miriam Bregman la trató de "Chilindrina troska", mientras que a Nicolás del Caño le dijo que "si vos sos la representación de los trabajadores estamos en problemas porque no son más del 5%".

El operativo de seguridad alrededor del Palacio Legislativo fue el más importante después de que Milei elevara a alto el nivel de seguridad en todo el país tras el ataque de Israel y Estados Unidos -principales aliados de su gobierno en política exterior- a Irán.

Al igual que en 2025, buena parte de la oposición más dura no se hizo presente. El bloque de senadores del peronismo no fue de la partida y distintos diputados de las provincias se ausentaron con motivo de asistir a la inauguración de las sesiones en sus respectivos distritos.

En otro momento de su alocución, el presidente se refirió al posicionamiento internacional de su gobierno y defendió el alineamiento con las potencias occidentales. Allí se escucharon críticas de los legisladores opositores.

Javier Milei contestó: "Ustedes se entregaban a Venezuela y a los terroristas de Irán que nos metieron dos bombas, donde la corrupta --por Cristina Kirchner-- además firmó un memorándum. Y vení a explicarme qué pasó con Nisman. Manga de asesinos y chorros".

Por otro lado, Milei resaltó la baja de distintos impuestos nacionales, como el PAIS que gravaba operaciones en moneda extranjera, y reclamó: "Ahora sólo falta que las provincias y municipios hagan su parte", en referencia a Ingresos Brutos y las tasas comunales a distintas actividades económicas.

En el recuento de logros que considera de su gobierno, agradeció a casi todos los miembros de su gabinete. Los elogios más destacados fueron para la exministra de Seguridad y ahora senadora Patricia Bullrich; al titular de Economía, Luis Caputo: a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Asimismo, Milei defendió la apertura de importaciones "¿o ustedes prefieren pagar una remera 50 dólares cuando la importada vale 5?".

Respecto de los puestos de trabajo que se pueden perder, no sólo criticó a los empresarios por "cazar en el zoológico" sino que afirmó que el dinero ahorrado por los consumidores al comprar productos importados les permitirá gastar el remanente en otros bienes y servicios que generarían nuevos puestos de empleo en otros sectores.