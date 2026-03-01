Cuáles son las reformas sorpresa que el Gobierno planea enviar al Congreso en 2026

El Gobierno prepara un paquete de reformas “sorpresa” que enviará al Congreso durante las sesiones ordinarias, que forman parte de la lista de 50 proyectos que tienen en carpeta. En Nación aseguran que ya los revisaron los equipos de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.

“Ya están listos para mandar en cualquier momento”, expresan en Nación. Se trata de modificaciones al Código Aduanero (Ley 22.415), a la Ley de Administración Financiera (24.156) y al Código Civil y Comercial. Se presentarán por separado para facilitar la negociación parlamentaria.

Otra de las reformas que no cuenta con un proyecto de estado público es la que propone una nueva Ley de Seguridad Nacional, que redefine las atribuciones de Defensa, Seguridad e Inteligencia. Se basa en la norma de los Estados Unidos que creó en 1947 la Agencia Central de Inteligencia (CIA) junto al Consejo de Seguridad Nacional bajo la gestión de Harry Truman.

En la Casa Rosada advierten que son iniciativas que corren por una agenda paralela a los ejes de prioridades que impulsa discursivamente Javier Milei, que contempla una reforma tributaria, política -eliminación de las PASO y modificación del financiamiento de los partidos-, y del Código Penal, entre otros. Este viernes logró sanción completa la reforma laboral.

El Gobierno trabaja en un nuevo Código Aduanero con foco en simplificación normativa, digitalización de procesos y reducción de discrecionalidad en clasificación arancelaria, valoración y origen de mercaderías. El antecedente inmediato fue el DNU 41/2026, pero la nueva iniciativa prevé un alcance más amplio sobre procedimientos sancionatorios y plazos administrativos.

La reforma del Código Civil y Comercial apunta a ampliar la autonomía contractual entre privados y revisar aspectos del régimen de personas jurídicas, incluyendo asociaciones civiles. En el Ejecutivo reconocen que este capítulo puede generar mayor resistencia política, por lo que la estrategia será avanzar de manera escalonada y negociar artículo por artículo.

En la Casa Rosada ponen la mira también sobre los cambios a la Ley de Administración Financiera y la definen como “estructural”. El oficialismo ya envió un proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca establecer la obligación de resultado financiero equilibrado o superavitario y prohibir la sanción de presupuestos deficitarios. La iniciativa fue incluida en el temario de extraordinarias, pero su tratamiento quedó pendiente.

El proyecto también contempla modificaciones puntuales a la Ley 24.156, como el alcance del sector público consolidado y restricciones al financiamiento del gasto con adelantos transitorios del Banco Central. En Balcarce 50 advierten que utilizarán parte del texto y que intentarán impulsar cambios más “profundos”, como las facultades de reasignación de partidas durante el ejercicio. (con información de TN)