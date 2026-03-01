Los Fantabulósikos se presentarán este domingo en La Macanuda

La banda Los Fantabulósikos ofrecerá un show este domingo 1 de marzo a las 18 en el centro cultural La Macanuda, ubicado en Moreno 223.

La propuesta está pensada para toda la familia y combinará canciones propias con un repertorio orientado a la participación del público. Según informaron desde la organización, durante el recital se presentará una nueva canción y habrá una participación especial del DJ Valen.

El espectáculo se enmarca en el cierre del período de vacaciones, con una convocatoria abierta para compartir una jornada musical.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Alem 333 (Heladerías Ardenas) o el mismo día del show en puerta.

Para entrevistas, los interesados pueden comunicarse con Marcos Marchegiani al 291-427-3243.