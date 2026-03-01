Por trabajos en la red, varios puntos de Bahía Blanca estarán sin agua este martes

Este martes 3, debido a trabajos en la red de agua, se verá afectado el servicio en distintos sectores de Bahía Blanca.

Una de las intervenciones será para reubicar las cañerías de agua dentro de la obra del nuevo puente sobre el Canal Maldonado, a la altura de la calle Pampa Central. Las tareas demandarán la interrupción del servicio de agua a los barrios Vista Alegre y Maldonado, y también a General Daniel Cerri. Además, en los barrios Villa Bordeu, Los Chañares y Don Ramiro, podrá notarse baja presión en la red de distribución.

En tanto, por la obra que lleva adelante el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), en la intersección de las calles La Pinta y Santa Fe, ABSA deberá afectar el suministro de agua en los barrios Evita y Spurr, hasta la conclusión de las tareas.

Por esta razón, desde ABSA se solicita a las personas usuarias de los sectores mencionados, realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso, cuidar su uso destinándolo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.