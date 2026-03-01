Gran Premio de Fórmula 1 en Sao Paulo: viví la experiencia completa
Este paquete de Viajes La Nueva combina comodidad y emoción sin tener que preocuparte por la logística. Disfrutás los 3 días completos del fin de semana de F1.
Del 5 al 9 de noviembre de 2026 Viajes La Nueva te invita a vivir Gran Premio de Fórmula 1, en el Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), en Sao Paulo, una de las ciudades más grandes y vibrantes de Sudamérica.
El Gran Premio de Brasil en São Paulo es una de las fechas más espectaculares y esperadas del calendario de Fórmula 1, no solo por la intensidad de la competencia sino también por la pasión de los fanáticos y el ambiente festivo que rodea al evento. El circuito de Interlagos —ubicado en el distrito de mismo nombre, al suroeste de la ciudad— es famoso por sus elevaciones, curvas técnicas y potencial climático cambiante, lo que suele producir carreras emocionantes y estrategias de equipo impredecibles.
El paquete tiene un costo de USD 2,957 por persona en base doble.
Itinerario
Día 1 – Jueves 5 de noviembre
• Llegada a São Paulo
• Traslado desde el aeropuerto (GRU o CGH) hasta el hotel en São Paulo
• Alojamiento por 4 noches en hotel 4 estrellas con desayuno incluido
Días 2 a 4 – Viernes 6, Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre
• Desayuno en el hotel cada día
• Traslado diario desde el hotel al Autódromo de Interlagos y regreso
• Entradas Sector G o H para los 3 días del evento (viernes, sábado y domingo)
• Acompañamiento y atención permanente por parte de nuestro equipo.
• Asistencia y coordinación en destino para que no tengas que preocuparte por nada
• Seguro básico de asistencia al viajero incluido
Día 5 – Lunes 9 de noviembre
• Traslado hotel → aeropuerto para retorno
El fin de semana del GP es mucho más que una carrera. Se vive como un festival de velocidad, con fan zones, música, gastronomía y actividades complementarias alrededor de la pista. La pasión local por la Fórmula 1 transforma la ciudad y el circuito en un gran encuentro de aficionados de todo el mundo.
Circuito Interlagos:
Este trazado histórico, con 4.309 km de longitud, acoge 71 vueltas de máxima velocidad, curvas legendarias como la “Senna S” y cambios de elevación que desafían tanto a pilotos como a máquinas.
Alojamiento y traslados
El paquete incluye:
• Hotel 4 estrellas con desayuno
• Traslados aeropuerto ↔ hotel (arribo y salida)
• Traslados hotel ↔ circuito ↔ hotel los tres días de evento
• Equipo de acompañamiento y asistencia permanente.