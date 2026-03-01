Gran Premio de Fórmula 1 en Sao Paulo: viví la experiencia completa

Del 5 al 9 de noviembre de 2026 Viajes La Nueva te invita a vivir Gran Premio de Fórmula 1, en el Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), en Sao Paulo, una de las ciudades más grandes y vibrantes de Sudamérica.

El Gran Premio de Brasil en São Paulo es una de las fechas más espectaculares y esperadas del calendario de Fórmula 1, no solo por la intensidad de la competencia sino también por la pasión de los fanáticos y el ambiente festivo que rodea al evento. El circuito de Interlagos —ubicado en el distrito de mismo nombre, al suroeste de la ciudad— es famoso por sus elevaciones, curvas técnicas y potencial climático cambiante, lo que suele producir carreras emocionantes y estrategias de equipo impredecibles.

El paquete tiene un costo de USD 2,957 por persona en base doble.

Itinerario

Día 1 – Jueves 5 de noviembre

• Llegada a São Paulo

• Traslado desde el aeropuerto (GRU o CGH) hasta el hotel en São Paulo

• Alojamiento por 4 noches en hotel 4 estrellas con desayuno incluido

Días 2 a 4 – Viernes 6, Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre

• Desayuno en el hotel cada día

• Traslado diario desde el hotel al Autódromo de Interlagos y regreso

• Entradas Sector G o H para los 3 días del evento (viernes, sábado y domingo)

• Acompañamiento y atención permanente por parte de nuestro equipo.

• Asistencia y coordinación en destino para que no tengas que preocuparte por nada• Seguro básico de asistencia al viajero incluido

Día 5 – Lunes 9 de noviembre

• Traslado hotel → aeropuerto para retorno

El fin de semana del GP es mucho más que una carrera. Se vive como un festival de velocidad, con fan zones, música, gastronomía y actividades complementarias alrededor de la pista. La pasión local por la Fórmula 1 transforma la ciudad y el circuito en un gran encuentro de aficionados de todo el mundo.

Circuito Interlagos:

Este trazado histórico, con 4.309 km de longitud, acoge 71 vueltas de máxima velocidad, curvas legendarias como la “Senna S” y cambios de elevación que desafían tanto a pilotos como a máquinas.

Alojamiento y traslados

Consultas y reservas: Rodríguez 55, Bahía Blanca. (0291) 459-0099 / 471-7260 [email protected]