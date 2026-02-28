Alerta amarillo por tormentas para este lunes: rige para Bahía Blanca y la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para la mañana, tarde y noche de este lunes.

El aviso contempla a los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Tornquist, Patagones, Coronel Pringles, Saavedra-Pigüé, Coronel suárez, y parte de las provincias de La Pampa y Río Negro.

Según el ente, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmentefuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuenteactividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones brindadas por el SMN:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.





