Deportes.

La Selección de sóftbol hizo un gran torneo y se consagró subcampeona panamericana

Argentina cayó 1-0 en la final, ante México. Antes había logrado la clasificación al Mundial y a los Juegos Panamericanos 2027.

Foto: WBSC

Con tres bahienses en el plantel, la selección masculina de sóftbol se consagró este sábado subcampeona en el XIII Campeonato Panamericano en Montería, Colombia.

Luego de un camino sobresaliente, el equipo que tuvo a Juan Cruz Zara, Federico Olheiser y Nahuel Sáenz cayó en la final por un apretadísimo 1 a 0 a favor de México, ventaja lograda recién en el noveno inning.

La albiceleste, potencia continental (fue campeona en 2022 y 2024), gracias a su performance logró la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, al Mundial y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

También fueron elegidos por el entrenador José Alberto Guerrinieri: Federico Eder, Juan Malarczuk, Luciano Biondi Teruel, Manuel Godoy, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alan Peker, Francisco Lombardo, Lucio Retamar, Franco Ortellado, Alejo Muñoz, Matías Etchevers Larraburu y Khalil Luna.

Juan Cruz Zara

Todos los resultados

Ronda de Apertura
21/2 - Fecha 1: Argentina 11-0 Rep. Dominicana
21/2 - Fecha 2: Argentina 7-0 Puerto Rico
22/2 - Fecha 3: Argentina 15-0 Aruba
23/2: Fecha 4: Argentina 6-0 Cuba
Súper Ronda
25/2 - Fecha 1: Argentina 0-7 Rep. Dominicana
25/2 - Fecha 2: Argentina 11-0 México
26/2 - Fecha 3: Argentina 5-0 Colombia
26/2 - Fecha 4: Argentina 7-0 Estados Unidos
27/2 - Fecha 5: Argentina 2-0 Venezuela
27/2 - Fecha 6: Argentina 0-1 Canadá
Final
28/2 - Argentina 0-1 México

