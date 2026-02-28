La Selección de sóftbol hizo un gran torneo y se consagró subcampeona panamericana

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Con tres bahienses en el plantel, la selección masculina de sóftbol se consagró este sábado subcampeona en el XIII Campeonato Panamericano en Montería, Colombia.

Luego de un camino sobresaliente, el equipo que tuvo a Juan Cruz Zara, Federico Olheiser y Nahuel Sáenz cayó en la final por un apretadísimo 1 a 0 a favor de México, ventaja lograda recién en el noveno inning.

La albiceleste, potencia continental (fue campeona en 2022 y 2024), gracias a su performance logró la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, al Mundial y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

También fueron elegidos por el entrenador José Alberto Guerrinieri: Federico Eder, Juan Malarczuk, Luciano Biondi Teruel, Manuel Godoy, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alan Peker, Francisco Lombardo, Lucio Retamar, Franco Ortellado, Alejo Muñoz, Matías Etchevers Larraburu y Khalil Luna.

Juan Cruz Zara

Todos los resultados

Ronda de Apertura

21/2 - Fecha 1: Argentina 11-0 Rep. Dominicana

21/2 - Fecha 2: Argentina 7-0 Puerto Rico

22/2 - Fecha 3: Argentina 15-0 Aruba

23/2: Fecha 4: Argentina 6-0 Cuba

Súper Ronda

25/2 - Fecha 1: Argentina 0-7 Rep. Dominicana

25/2 - Fecha 2: Argentina 11-0 México

26/2 - Fecha 3: Argentina 5-0 Colombia

26/2 - Fecha 4: Argentina 7-0 Estados Unidos

27/2 - Fecha 5: Argentina 2-0 Venezuela

27/2 - Fecha 6: Argentina 0-1 Canadá

Final

28/2 - Argentina 0-1 México