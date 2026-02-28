Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 1 de marzo

El servicio Satelmet pronostica para este domingo 1 de marzo en Bahía Blanca una temperatura mínima de 24 grados centígrados y una máxima de 36.

En la mañana el tiempo será templado a caluroso. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas regulares del sector Norte. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo caluroso y ventoso. El viento tendrá intensidad regular con ráfagas fuertes del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta será muy alta. La visibilidad buena.

La noche será cálida y ventosa y se estima para media noche una temperatura de 29 grados centígrados.

El tiempo en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Templado a caluroso. Ascenso de temperatura. Viento regular del sector Norte. Temperatura 22/33.-

ZONA VENTANIA: Templado a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento regular del sector Norte. Temperatura 20/34.-

GUAMINI: Templado a caluroso. Algo ventoso en la tarde. Ascenso de la temperatura. Viento leve en aumento a regular del Noreste y Norte. Temperatura 19/33.-

VIEDMA Y PATAGONES: Templado a caluroso tornándose algo ventoso. Ascenso de la temperatura. Viento moderado en aumento a regular del Noroeste. Temperatura 22/36.-

NEUQUEN: Templado a cálido con nubosidad variable. Poco cambio. de la temperatura. Viento leve del Oeste. Temperatura 18/31.-