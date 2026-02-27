Paramount superó la oferta y dejó a Netflix fuera de la compra de Warner Bros

El escenario cambió en cuestión de horas. Cuando todo indicaba que el camino estaba despejado, la disputa por Warner Bros. Discovery (WBD) dio un giro: Paramount Skydance Corporation quedó al frente, mientras que Netflix, Inc. optó por retirarse.

La compañía informó que su Directorio, asesorado por consultores financieros y legales independientes, concluyó que la propuesta presentada por Paramount Skydance encuadra como "superadora" según lo estipulado en el contrato vigente con la plataforma de streaming.

Tras esa evaluación, se notificó formalmente a Netflix. El aviso activó el mecanismo previsto en el acuerdo, un plazo de cuatro días hábiles para que la empresa pudiera mejorar las condiciones ya pactadas y así neutralizar la iniciativa rival.

La respuesta fue negativa. Mediante un comunicado oficial, Netflix confirmó que no incrementará los 87.500 millones de dólares que había ofrecido y que habían sido aceptados en su momento. La compañía sostuvo que la transacción originalmente negociada generaba valor para los accionistas y contaba con un sendero regulatorio claro, pero que el monto necesario para equiparar la última propuesta presentada por su competidor la volvía financieramente inviable.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los nuevos términos

La alternativa impulsada por Paramount Skydance contempla 31 dólares en efectivo por acción —un dólar más que la cifra anterior— y suma un adicional de 0,25 dólares trimestrales por título a partir del 30 de septiembre de 2026 en caso de que el cierre no se haya concretado para entonces.

Con ese esquema, la iniciativa de Paramount Skydance se posiciona como la más atractiva para el Directorio de WBD, aunque el proceso todavía debe atravesar instancias formales antes de su eventual concreción.

Revisión estatal en puerta

El tramo que resta no es menor. La operación deberá superar un exhaustivo análisis por parte de las autoridades regulatorias. En ese contexto, trascendió que Ted Sarandos mantuvo encuentros en Washington D.C., incluso en la Casa Blanca, en gestiones vinculadas al frente institucional.

Mientras tanto, el estudio atraviesa un momento destacado en el plano artístico. Las producciones "Una batalla tras otra", con 13 nominaciones, y "Pecadores", que alcanzó un récord histórico de 16 candidaturas, lideran la carrera hacia el Oscar a mejor película, cuya ceremonia se celebrará el 15 de marzo. Ambas pertenecen al sello Warner Bros., que combina protagonismo en la industria cinematográfica con una definición clave en el terreno corporativo. (Clarín)