“Es Complicado”: una comedia imperdible llega a Bahía en abril

La agenda cultural bahiense suma una nueva propuesta teatral de primer nivel. “Es Complicado”, una comedia protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón, dos figuras queridas y reconocidas del teatro y la televisión argentina

La obra, que atraviesa su segunda temporada con gran repercusión en distintas ciudades del país, propone una mirada divertida, ágil y muy actual sobre las relaciones de pareja, el amor, los desencuentros y esas situaciones cotidianas en las que —inevitablemente— todo se vuelve complicado. Con diálogos filosos, humor inteligente y actuaciones sólidas, el espectáculo logra que el público se identifique, se ría y también reflexione.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketbahia.com