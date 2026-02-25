Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

TicketBahía.

“Es Complicado”: una comedia imperdible llega a Bahía en abril

Se presenta en el Gran Plaza Teatro el Sábado 11 de Abril desde las 21:00 hs y las entradas están disponibles en ticketbahia.com

La agenda cultural bahiense suma una nueva propuesta teatral de primer nivel. “Es Complicado”, una comedia protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón, dos figuras queridas y reconocidas del teatro y la televisión argentina

La obra, que atraviesa su segunda temporada con gran repercusión en distintas ciudades del país, propone una mirada divertida, ágil y muy actual sobre las relaciones de pareja, el amor, los desencuentros y esas situaciones cotidianas en las que —inevitablemente— todo se vuelve complicado. Con diálogos filosos, humor inteligente y actuaciones sólidas, el espectáculo logra que el público se identifique, se ría y también reflexione.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketbahia.com

 

