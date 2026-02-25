Cámara de Comercio: “Algunos quedarán en el camino, pero es el precio a pagar"

El presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, advirtió que el cambio de política económica provocará un severo impacto en diferentes sectores.

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”, dijo el titular de la CAC.

El histórico dirigente indicó: “No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños”.

“No hay despido de personal. Nosotros, en el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída; eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran”, precisó.

Pese a este diagnóstico, Grinman afirmó que “están dispuestos a apoyar” porque consideran que es el camino correcto. El titular de la CAC participó ayer de la reunión del Grupo de los 6 con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En declaraciones posteriores reveló que el funcionario dio señales de cómo se desarrollará el plan de gobierno. “Nos aseguró que el modelo no apunta a solucionar problemas en sectores determinados sino que se busca una solución general”, relató el empresario.

El representante de la CAC siguió: “No se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no. Y nosotros coincidimos, a pesar de que conocemos la realidad de nuestro sector”.

Grinman también dijo que su sector “no la está pasando bien” por la caída del consumo, pero reprochó políticas pasadas. “En 2023 había anabólicos, que era el plan Platita. Todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía, que no podía durar”, añadió.

Luego sostuvo que hoy “hay un amesetamiento” porque se movían "con una inercia en la que el consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse”.

“Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero de a poquito sabemos que esto va a funcionar”, agregó.

Grinman también puntualizó: “Todavía hay una carga tributaria muy alta en la Argentina; eso no es fácil de bajar, porque el Gobierno tiene límites para bajar el gasto público”.

“El 80 por ciento del gasto público son cuestiones sociales: jubilados, seguridad, salud, educación; eso ya no se puede tocar más”, explicitó.