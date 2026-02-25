Vega: "Nos quieren imponer una ley sin los requerimientos mínimos de las universidades"

El gobierno nacional quiere una nueva Ley de Financiamiento Universitario acorde a sus parámetros pero desde las universidades reclaman por el cumplimiento de la ley aprobada en 2025, a impulso de la oposición.

Daniel Vega, rector de la UNS, habló con Panorama, por LU2 y dijo que es "inaceptable la modificación que quieren hacer".

"Hoy contamos con una ley vigente que fue aprobada por amplia mayoría y no se está aplicando. Esa ley contempla todas las necesidades económicas que requieren las universidades y, al no aplicarse, el gobierno ingresó en extraordinarias un nuevo proyecto de ley, que más que de financiamiento es de desfinanciamiento del sistema universitario. Esta lo que busca es atender solo una compensación de 1/4 de lo que necesitamos para recuperar lo que hemos perdido, lo cual es inaceptable", afirmó Vega.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Consultado por los rumores de que alguna universidades habían aceptado la propuesta del gobierno, Vega fue tajante: "Eso no es correcto, incluso el diario La Nación tuvo que rectificarse de la información que había dado al respecto. Ninguna universidad puede aceptar esto, de momento que no nos alcanza la plata para funcionar y habiendo una ley aprobada que sí la contempla".

"Está claro que lo que quiere el Gobierno es aprovechar la nueva composición del poder legislativo para aprobar una ley acorde a sus necesidades y no a las necesidades del sistema universitario", sentenció.

La nueva composición del Congreso de la Nación, después de las últimas elecciones, puede cambiar el mapa de lo que, hasta el momento, fue una sólida posición a favor de los requerimientos de las casas de altos estudios del país.

"Tenemos la esperanza de sostener los números, pero conocemos cómo es la realidad y estamos preocupados porque los que ayer dijeron enfáticamente algo pueden cambiarlo con otros argumentos e ir en contra de la ley sancionada. La ley fue aprobada por reincidencia al vetarla el presidente, además el propio Ejecutivo reconoce que lo que se pide es por debajo de la inflación y habla de la coherencia de lo exigido", afirmó el rector.

Agregó: "Lo que quieren imponernos como presupuesto está completamente desactualizado y las repercusiones quizás no se están viendo porque son procesos lentos, pero llegado el momento el impacto va a ser muy grave porque hay un deterioro importante desde lo edilicio, pero lo más preocupante es la pérdida del recurso humano porque tiene consecuencias determinantes para la sociedad ya que los mejores profesionales migran a otros países o se van al sector privado".

Y finalizó: "No hay comunicación con el gobierno, no hay paritarias, porque todo es simplemente unilateral, no se escuchan los requerimientos ni las necesidades de las universidades".