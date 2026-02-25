Condenaron a Nicolás Mattioli por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Nicolás Mattioli fue condenado por atropellar y matar en septiembre de 2024 a un mujer que circulaba en bicicleta por Santo Tomé, provincia de Santa Fe. La pena fue establecida durante un juicio abreviado donde el músico aceptó y reconoció su responsabilidad en el hecho.

La jueza penal Susana Luna decidió condenar en las últimas horas al conductor, hijo del reconocido Leo Mattioli, a tres años de prisión de ejecución condicional por el homicidio culposo de Claudia Laura Decurgez.

A su vez, dispuso la inhabilitación por siete años para conducir.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Conforme al escrito dado a conocer por la Fiscalía Regional 1, se dictaminó que Mattioli esté en libertad, pero deberá respetar diversas medidas establecidas por la jueza: prohibición de acercamiento a 100 metros de los hijos de la víctima y del padre de ellos y realizar un curso de seguridad vial.

A la salida del juicio abreviado, la fiscal Rosana Marcolín habló con los medios y expuso: “El condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista”.

“El informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pudiera divisar a la víctima antes de impactarla”, explicó.

Un dato que aportó es que la pena no fue aún más severa debido a que los exámenes dieron negativo respecto a alcoholemia y drogas.

“Al ser embestida, Decurgez salió despedida de la bicicleta hacia la derecha de la calzada y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después”, concluyó. (NA)