Mundial 2026: cómo será el álbum más grande de la historia y cuándo llega a la Argentina

La colección oficial de figuritas del Mundial 2026 ya tiene fecha de llegada a la Argentina. La empresa italiana Panini confirmó que el álbum estará disponible en kioscos de todo el país durante marzo, en línea con su tradicional calendario de lanzamientos previo a cada Copa del Mundo.

La edición marcará el regreso al esquema habitual de comercialización, luego de la excepción que significó el torneo disputado a fines de 2022. En esta oportunidad, el producto saldrá al mercado aproximadamente noventa días antes del partido inaugural del 11 de junio de 2026, que se disputará en el Estadio Azteca.

Según se informó, la producción comenzó hacia finales de 2025 con el objetivo de garantizar abastecimiento suficiente frente a una demanda que se anticipa alta. En lanzamientos anteriores se registraron faltantes en distintos puntos de venta, por lo que la planificación apunta a evitar quiebres de stock.

Preventa digital y llegada a kioscos

El lanzamiento se organizará en dos etapas. La preventa oficial comenzará el 1° de marzo a través de canales digitales. En esa instancia se ofrecerán los denominados "kits iniciales", que suelen incluir el álbum —en versiones de tapa blanda o dura— y una cantidad determinada de sobres.

Semanas más tarde, el producto se distribuirá en kioscos y comercios de cercanía en todo el país. El cronograma fue diseñado para que los coleccionistas dispongan de un plazo estimado de tres meses para completar el álbum antes del inicio del torneo.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) mantiene un acuerdo de exclusividad con la firma editora, por lo que esta será la única colección oficial autorizada para la competencia.

Una edición ampliada

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con un formato ampliado de selecciones, lo que impactará directamente en la estructura del álbum. De acuerdo con datos técnicos difundidos por la empresa, esta será la edición más extensa de la historia en cantidad de páginas y figuritas necesarias para completarla.

En cuanto al diseño, se prevén secciones especiales dedicadas a cada una de las sedes, así como espacios reservados para estadios emblemáticos y figuras históricas del fútbol internacional. También continuarán los clásicos escudos metalizados, tradicionalmente entre las piezas más buscadas por los coleccionistas. (Los Andes)