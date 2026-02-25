Juicio a la consejera: hoy o mañana exhibirán los videos en la sala

La acusada pidió no estar presente durante la declaración de los dos jóvenes. Fotos: Emilia Maineri La Nueva.

Con la presencia de 10 testigos -la mitad de ellos de la acusación y el resto de la defensa-, se reanuda hoy el juicio oral que se le sigue a la consejera Fiorella Belén Damiani, por falso testimonio agravado.

La joven, actualmente en libertad, está procesada por denunciar que dos jóvenes la habían violado en una vivienda de Punta Alta, aunque unos segmentos de video que uno de ellos había guardado en la nube determinaría que la relación fue consentida y no forzada.

Esa prueba, que es vital, se exhibirá hoy o mañana (cuando se prevé el cierre del debate) en la sala de audiencias de la planta baja de Tribunales, según confirmó el fiscal Mauricio Del Cero.

La acusación -además del fiscal actúa el abogado Juan Vitalini como asesor de las víctimas- presentó las imágenes como medio de prueba y se cree que el juez Ricardo Gutiérrez, a cargo del juicio como representante del Tribunal en lo Criminal Nº 1, no puede impedir su reproducción en caso de que una de las partes así lo proponga.

Damiani en ese caso sí tendría el derecho a retirarse de la sala -e incluso se podría desalojar al público-, tal como lo hizo ayer cuando declararon Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez, quienes estuvieron varios días detenidos por la supuesta violación.

En la víspera también declararon como testigos los instructores de la causa y también dos psicólogas que habían evaluado en su momento a la actual consejera suspendida.

Ambas reconocieron, tal como lo habían hecho en su momento, que el discurso de Damiani tenía "incosistencias graves" y que la chica, en definitiva, se sentía "defraudada" por uno de los dos jóvenes.

Con esos testimonios ratificados queda en claro que Pereyra y Álvarez habían quedado detenidos en su momento virtualmente con la sola declaración de Damiani y que los videos guardados los salvaron de una casi segura condena a 15 o 20 años de cárcel.