Aumentan las tarifas eléctricas en la Provincia: subas de entre 12 % y 17 %

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes una actualización de las tarifas eléctricas que implicará aumentos estimados de entre el 12 % y el 17 % en las facturas finales.

La medida quedó establecida a través de la Resolución N° 102, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

La disposición aprueba el recálculo de los cuadros tarifarios de las distribuidoras Empresa Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP), Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA), Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN) y Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES), que operan en las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur del territorio provincial.

Según detalla la resolución, la actualización incorpora los nuevos precios estacionales de la energía y la potencia en el mercado mayorista, así como los valores estabilizados de los servicios adicionales y de transporte. También incluye el recargo correspondiente al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución N° 22/2026.

Cambios en subsidios y cargos transitorios

La normativa provincial adapta además los cuadros tarifarios al Decreto Nacional N° 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y dejó sin efecto la segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022, unificando a los beneficiarios en una única categoría de usuarios residenciales con asistencia.

No obstante, ante la falta de implementación plena del nuevo padrón del ReSEF, se autorizó a las distribuidoras a recuperar las diferencias generadas entre el 16 y el 31 de enero de 2026 mediante el Cargo Transición Tarifaria (CTT).

En el marco del período de transición tarifaria, también se dispuso una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD) y de los cargos vinculados al Sobrecosto por Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el propio CTT.

Fechas de aplicación

La resolución establece distintos momentos de entrada en vigencia:

• Los valores vinculados a los precios mayoristas nacionales rigen para consumos desde el 1° de febrero de 2026.

• La actualización del VAD y de los cargos asociados comenzará a aplicarse desde el 1° de marzo de 2026.

De acuerdo con la información oficial, el impacto estimado en la factura final será de entre el 12 % y el 17 %, según se trate de usuarios residenciales sin subsidio o con subsidio.

Como referencia, un usuario residencial sin subsidios y con consumo promedio pasará de abonar $46.100 mensuales a $52.000 con impuestos incluidos. En el caso de un usuario con subsidios, el monto estimado se incrementará de $28.500 a $33.300 mensuales.

Los aumentos se reflejarán en los consumos correspondientes a febrero y marzo, y tendrán impacto en las facturas que se emitan entre marzo y abril.

El recálculo de los cuadros tarifarios fue realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), en el marco de lo establecido por la Ley N° 11.769 y los contratos de concesión provinciales y municipales vigentes. (Ámbito)