Kicillof aseguró que Milei "quiere convertir a Argentina en Perú”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el presidente Javier Milei “quiere convertir a la Argentina en Perú, donde no hay clase media”, y lo calificó como “caprichoso, dogmático y destructivo” por el rumbo económico adoptado por la Casa Rosada.

El mandatario provincial sostuvo que “eso es lo que estamos viendo al mando de la economía argentina”, en referencia al perfil del jefe de Estado, y planteó que el modelo impulsado por el oficialismo implica un retroceso hacia un esquema primario. “Critican que el peronismo está viejo, pero lo que proponen es volver al modelo agroexportador”, afirmó.

Kicillof remarcó que el contexto internacional actual es “proteccionista e industrialista”, mientras que, según su visión, la Argentina avanza en sentido inverso. “El problema es que Milei es un corso a contramano”, graficó, y lanzó una ironía: “Flaco, si nos querés llevar a la Conquista del Desierto…”, al cuestionar lo que considera una mirada anacrónica del desarrollo productivo.

El gobernador también apuntó, en declaraciones al medio Cenital, contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Consideró “indignante” que “nunca haya usado una pilcha argentina” y le pidió que “se dedique a que la industria nacional sea eficiente y barata” en lugar de cuestionarla.

Además, advirtió sobre lo que definió como un “plan de exterminio de la industria nacional” y cuestionó la reacción oficial frente a cierres de empresas como FATE. Según sostuvo, una situación de ese tipo “debería despertar una reacción para evitarlo”, pero denunció que, por el contrario, “se festeja”.

Por último, Kicillof insistió en que el principal riesgo del actual rumbo económico es el deterioro de la estructura social argentina. “La diferencia con la mayoría de los países de Latinoamérica era que acá había una clase media. Esa es la que está en juego”, concluyó.(N/A)