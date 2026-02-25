Ciclismo BMX: dos jóvenes bahienses fueron citados para comenzar el año con la Selección

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Dos ciclistas de nuestra ciudad fueron incluidos en la nómina de la Selección Argentina de BMX Racing de cara al inicio de la temporada, prevista para el segundo fin de semana de marzo.

Se trata de Abril Humana y Bautista Rojo, quienes ya cuentan con experiencia defendiendo los colores celeste y blanco, incluida la participación en el último Mundial de Copenhague.

Ambos fueron citados para entrenar en el CeNARD y en Vicente López entre el 8 y el 15 de marzo: será una semana de entrenamientos y las dos carreras del fin de semana en la Pista Olímpica de Vicente López.

Rojo, que cumplirá 17 años el próximo 13 de marzo, tendrá su primera concentración con la Selección de cara a competencias Championship, ya siendo Junior.

Humana, por su parte, en principio no acudirá por priorizar sus estudios. Es la actual 76º del mundo en la categoría U23, pese a tener aún 19 años.

En tanto, la experimentada Agustina Cavalli (24 años, Élite), que arranca el año como número 21 del mundo, repetirá la experiencia de 2025 al ser becada por la UCI para entrenar en Europa.

Agus viajará este fin de semana y tiene previsto regresar al país después del Mundial para iniciar la preparación de cara a los Juegos Suramericanos.

Calendario Argentino y Open



1 - Buenos Aires (14 y 15 de marzo): doble fecha del Argentino

2 - Bahía Blanca (18 y 19 de abril): Argentino y Open

3 - Río Cuarto (23 y 24 de mayo): doble fecha del Argentino

4 - Santiago del Estero (4 y 5 de julio): CN UCI Junior, U23 y Élite; doble fecha del Argentino

5 - La Rioja (22 y 23 de agosto): Argentino y Open

6 - San Juan (23, 24 y 25 de octubre): Argentino, Iberoamericano y Copa Latina

7 - Mendoza (21 y 22 de noviembre): finales del Argentino y Open

Calendario Latino



1 - Guatemala (28 de marzo): Centroamericano

2 - Guatemala (29 de marzo): Copa Latina

3 - Bogotá (2 de mayo): Panamericano

4 - Bogotá (3 de mayo): Copa Latina

5 - Lima (26 de septiembre): Sudamericano

6 - Lima (27 de septiembre): Copa Latina

7 - San Juan (24 de octubre): Iberoamericano

8 - San Juan (25 de octubre): Copa Latina

Calendario UCI



Copa del Mundo

1 - Sarrians, Francia (6 de junio)

2 - Sarrians, Francia (7 de junio)

3 - Papendal, Países Bajos (13 de junio)

4 - Papendal, Países Bajos (14 de junio)

5 - China (13 de octubre)

6 - China (14 de octubre)

7 - Sarasota, Estados Unidos (31 de octubre)

8 - Sarasota, Estados Unidos (1 de noviembre)



Mundial

Brisbane (22 al 25 de julio)