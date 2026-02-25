Harina: el triple de la victoria de Villa Mitre y qué puede pasar esta noche con Quilmes

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre se dio el gusto de ganarle anoche un partido clave a Unión, en Mar del Plata, 80 a 77, con un triple de Federico Harina a tres segundos del final.

"La realidad que la última jugada no estaba predeterminada de esa manera, porque ellos en el sistema anterior habían fallado, así que no pudimos tener un tiempo muerto. Sí lo que hice, cuando le llegó la pelota a Alejo (Blanco), pedirle que juegue una bola larga, con un sistema para recibir un mano en mano de Penna (Franco Pennacchiotti), que nos había dado bastante rédito en toda la noche", le contó el goleador a "La Nueva".

De todos modos, hubo un plan B luego que no saliera esa opción.

"Ellos negaron esa situación de recepción de Franco y salí a buscarla hacia el eje. Cuando vi que se me encimó un poquito hacia la izquierda (Bernardini), traté de aguantarla por si fallaba, así no les quedaba un tiro cómodo, o incluso encestando, que tuvieran poco tiempo para tirar. Cuando vi la situación que me negó un poco más la izquierda con la finta, hice uno o dos driblings hacia la derecha para generarme espacio y poder tomar ese lanzamiento", especificó Fede.

Harina anoche resultó el goleador, con 25 puntos, con 5-9 en triples, 4-7 en dobles y 2-2 en libres, más 5 asistencias y 5 rebotes, en 35m19.

"Desde lo anímico nos suma muchísimo. Y más allá de eso, hoy tenemos un partido muy duro. Es muy difícil para nosotros jugar a las 24 horas, algo que no muchos equipos lo tienen en el fixture. Intentaremos que suceda lo mismo que cuando fuimos a Rosario, que le ganamos a Norte y después a Provincial", señaló el reginense.

Con ese envión el tricolor cierra la gira esta noche, nuevamente en La Feliz, enfrentando a Quilmes, desde las 21, arbitraje de Oscar Brítez y Martín Pietromónaco.

"Sabemos que es una parada muy difícil, por cómo estamos desde lo físico, porque venimos de dos juegos en tres días y enfrentamos a un rival que si bien no está atravesando un gran momento, se armó para estar arriba y tiene una fuerte localía. De todas maneras, intentaremos ir con nuestras armas y con la confianza que nos dio el triunfo de anoche, para acomodarnos un poco mejor en la lucha que tenemos de meternos entre los doce. Y, también, tratando de festejar este punto que llevamos para Bahía y buscar sumar otro", se ilusionó.

En su gimnasio, el "José Martínez", mismo nombre que el de Villa Mitre, Quilmes ganó 9 de 11 partidos y el último fue ante Deportivo Viedma.

En el partido entre ambos disputado en nuestra ciudad, la Villa se impuso, 79 a 75.