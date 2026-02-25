Ricky Sarkany presentó su libro y alertó sobre las estafas con inteligencia artificial que afectan a la industria

En una íntima charla con Baby Etchecopar en el programa "Basta Baby" por Radio Rivadavia, Ricky Sarkany presentó su nuevo libro, "Egoístamente Sarkany, historia de un zapatero", donde no solo recorre su carrera profesional sino que abre su corazón sobre los momentos más difíciles de su vida personal. Sin embargo, la presentación también sirvió como plataforma para una fuerte denuncia sobre los delitos tecnológicos que sufre su marca.

El diseñador alertó sobre una sofisticada modalidad de fraude que utiliza inteligencia artificial para clonar su imagen y su voz con el fin de estafar a clientes desprevenidos en redes sociales.

La amenaza de la IA y el fraude digital

Sarkany detalló que existen empresas de estafadores que clonan sitios y personas para engañar a los usuarios. "De golpe estoy yo hablando, porque me clonan la imagen y la voz, y vos pasás a una página donde pueden usar tus datos o hacés una compra, pero al momento de pagar te cambian el producto por una pulserita y te sacan la plata", explicó el empresario.

El diseñador señaló que este problema no solo afecta a su marca, sino a otras firmas internacionales como Moncler, y apuntó contra la responsabilidad de las plataformas digitales. "Hay una complicidad de Meta, de los que manejan Instagram y las redes sociales, porque le dan la posibilidad a gente que ni siquiera es argentina de entrar libremente sin estar homologada", denunció.

Un libro para "abrir el corazón"

Más allá de la denuncia, el motivo principal de la entrevista fue el lanzamiento de su libro en el Ateneo Grand Splendid. Sarkany confesó que nunca imaginó escribir una obra así: "Escribir un libro piensa uno que es sencillo, pero es abrir el corazón y sacar todo".

Durante la charla, se vivieron momentos de profunda emoción cuando el diseñador recordó a su hija Sofía, fallecida en 2021. "A medida que las cosas hermosas suceden, uno se siente merecedor. Cuando hay algo que uno considera que no debió haber pasado... yo no tengo respuesta para eso", reflexionó. No obstante, destacó la fortaleza de su hija y su legado: "Si la medimos en disfrute, ella fue millonaria; hizo absolutamente todo lo que quería". (NA)