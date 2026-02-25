En medio de la polémica por el cierre de FATE y la ola de importaciones en el país, el CEO de Neumáticos Neumen SA, Roberto Méndez, admitió que los precios de los neumáticos se encontraban por encima de lo que dictaba el mercado: "Nunca ganamos tanta plata", aseguró.

En ese sentido, indicó que "las multinacionales y los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas", reconociendo que los sobreprecios alcanzaban al 70%.

Estas declaraciones las realizó en el programa Maxi Mediodía, a cargo de Maxi Montenegro, en Ahora Play.

"Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, sentenció.

Más allá de la sentencia, el empresario fue crítico con Federico Sturzenegger al decir: "Pone como ejemplo de empresas ideales a tres o cuatro, pero la realidad es que no terminaría de nombrar las que cierran a diario en el país".

"La gente está desesperada por financiación y encontrar precios bajos, estamos en una situación crítica hasta para comprar alimentos -aseguró-. Las ventas de neumáticos cayeron un 22 % en comparativa con febrero del año pasado y eso tiene que ver con el contexto que vivimos y con el ingreso de importaciones".

Al respecto, dijo que es necesario avanzar en un acuerdo que involucre a los fabricantes, los concesionarios, los distribuidores y el gobierno.

"El Estado tiene que hacer algo por las empresas; no se trata solo de reducir unos puntos o bajar un impuesto. Lo fundamental es establecer un mecanismo antidumping para las cubiertas de China, ya que no se puede competir con el volumen de fabricación ni con su mano de obra", sostuvo.

Méndez dijo que es muy probable que empresas como Bridgeston y Pirelli, a este paso y con la legislación actual, "dejen de fabricar en el país".

"En Argentina es 30% más caro (producir) el neumático que en China. Tenemos que ajustarnos nosotros como empresarios y el Gobierno tiene que aportar desde su lado", dijo.

El empresario aseguró que el podría reconvertirse como importador, pero eso destruiría la industria nacional, los puestos de trabajo y todas las consecuencias que esto acarrea al mercado interno. Y aseguró que si no se toman medidas en conjunto las consecuencias pueden ser irreversibles para todos. (con información de Infobae)