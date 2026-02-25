Solicitan que designen veedores en la AFA para investigar presuntas irregularidades en los balances

La Inspección General de Justicia (IGJ) confirmó este miércoles que avanzará con la designación de veedores en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), tras detectar irregularidades en la entidad.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Justicia de la Nación que aseguró que la AFA se negó a entregar “la documentación requerida, a pesar que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación”. Al respecto, el ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona aclaró que “los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”.

“Cabe destacar que el ente rector del futbol argentino no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, por lo que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que ingresaron a la AFA y salieron de ella”, destacó el ministerio en el comunicado.

Entre otras irregularidades, profundizó el ministerio, la AFA intentó una mudanza a un predio de la Provincia de Buenos Aires que fue rechazada tras comprobarse que la sede social declarada era falsa. Se verificó que en el predio no existen instalaciones ni funciona la administración de la entidad, que continúa operando en la calle Viamonte 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Además, no brindó información sobre la denominada “Universidad de la AFA”, que no se encuentra registrada", explicó el organismo.

El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, ponderó también que “en las últimas semanas se ha dado a conocer públicamente la investigación de eventuales maniobras que podrían implicar el ocultamiento de importantes ingresos de AFA, los que habrían sido derivados a través de entidades ajenas —tanto locales como extranjeras— a la institución, sin pasar por su contabilidad, en violación a las normas legales vigentes y las estatutarias de la entidad".

Además, “se ha citado a prestar declaración indagatoria -por parte de la Justicia— a todas las principales autoridades de la AFA en relación a posible retención de importes millonarios correspondientes a impuestos aportes previsionales, dando aún mayor sustento al petitorio que aquí se cursa", argumentó Vítolo.

Para la IGJ, estos precedentes habilitan a avanzar con la designación de los veedores para “recabar la información solicitada y negada, así como verificar la eventual existencia de actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad”. (TN)