Falso testimonio: sin la consejera ni público, se exhibió el video en el juicio

Damiani, asesorada por el abogado Sebastián Martínez, se retiró al momento de la reproducción de las imágenes.

En medio de la ronda testimonial de hoy, finalmente, se exhibió en el juicio a la consejera escolar Fiorella Damiani el video que la comprometerían por los cargos de falso testimonio agravado.

Poco después de las 10, a pedido de la acusación, el juez Ricardo Gutiérrez autorizó la reproducción de las imágenes en medio de la declaración del abogado Martín Daich, quien es defensor oficial y en el inicio de la causa había asesorado a las víctimas y había aportado el video "salvador".

Para dar cumplimiento a la medida se dispuso el desalojo del público de la sala y la imputada también pidió retirarse.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El contenido del video da cuenta de que Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez habrían mantenido una relación íntima con Damiani de manera consentida y no forzada, tal como había denunciado la joven en aquel momento.

Finalizada la difusión, se continuó con la prueba testimonial, que incluyó la declaración de los padres de la consejera.

El falso testimonio agravado prevé penas de 1 a 10 años de prisión, según el Código Penal.

Descompensación

Damiani habría sufrido una descompensación en la sala de audiencias, cuando se encontraba frente al juez Gutiérrez prestando declaración.

Esa situación motivó una demora en la continuidad del debate, ya que la joven debió ser retirada para recibir asistencia.

Luego se determinó un cuarto intermedio hasta mañana a las 11, cuando se continuará con el saldo de testimonios y se producirán los alegatos de las partes.