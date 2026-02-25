Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó este martes su cotización a un valor promedio de $1.417 para la venta y de $1.368 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,94% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.455,00 (+0,69%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.435 (+0,35%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.839,5 (+1,07%) ; el MEP cotiza a $1.419,11 (+1%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.463,05 (+1,3%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 543 puntos básicos.